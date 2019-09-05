Son Dakika Haberleri: Başkan Mustafa Çöl'den hastane ziyareti
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Başkan Mustafa Çöl'den hastane ziyareti

4 saat önce

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, göreve geldiği günden bugüne gerçekleştirdiği hastane ziyaretlerine bir yenisini ekledi.

Başkan Mustafa Çöl'den hastane ziyareti, System.String[]

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, göreve geldiği günden bugüne gerçekleştirdiği hastane ziyaretlerine bir yenisini ekledi.


Sandıklı Devlet Hastanesinde yatan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Mustafa Çöl, hasta ve yakınlarına acil şifalar dileyerek en kısa sürede normal yaşantılarına dönmelerini temenni etti. Sandıklı Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Hazım Bozca refakatinde ziyaretlerde bulunan Başkan Mustafa Çöl, hasta yakınlarımız ile de sohbetlerde bulunarak istek, dilek ve temennilerini dinleyerek karşılıklı fikir alış verişinde bulundu.


Başkan Çöl; "Hastalıklar, rahatsızlıklar, kazalar kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk ayırt etmeksizin hepimizi her an bulabiliyor. Böyle olunca sıhhatimizi tekrar geri kazanmak için doktorlarımıza ve hastanelerimize ihtiyaç duyuyoruz. Bizler hastanelerde yatan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklı günlere dönmeleri için onlara moral vermek, yalnız olmadıklarını hissettirmek, ihtiyaç duydukları desteği sağlamak için buradayız ve yanlarındayız. Ben bu bağlamda gece, gündüz demeden görevlerini yapan hastane personellerimize, doktorlarımıza, hastane yönetimimize hastalarımıza göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyor, bütün hemşehrilerimize sağlıklı sıhhatli günlerde sevdikleriyle beraber yaşayacakları güzel ve hayırlı günler diliyorum " - AFYONKARAHİSAR

Mustafa Çöl, Sandıklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:38 Kaynak: İHA
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