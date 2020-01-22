Başkan Mustafa Çöl'e ziyaretler - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Ege Bölgesi Koordinatörü Abdurrahman Öz, Sandıklı Belediyesini ziyaret etti.

Öz, ziyarette yaptığı konuşmada, AK Partinin Afyonkarahisar'da kazandığı belediyeleri tebrik ederek istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün son seçimde bölgesinde en yüksek oy ile seçildiğini dile getiren Öz, şöyle konuştu:

"Bizler Sandıklı Belediyesi ve diğer belediyelerimizin hizmet ve projelerine destek vermeye devam edeceğiz. Bu bağlamda Sandıklılı hemşehrilerimize bir kez daha teşekkürü bir borç bilirim. Önümüzdeki 4 yıllık süreçte de Sandıklı Belediye Başkanımız güzel ilçemizi iki üç kat daha büyütecektir. Sandıklı ilerleyen zamanlarda da bölgenin ve Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya devam edecektir." dedi.

Başkan Çöl de ilçede yaptıkları proje ve hizmetlerle güzel sonuçlar ortaya koyduklarını anlattı.