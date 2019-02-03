Son Dakika Haberleri: Başkan Mustafa Çöl Sanayi Esnafını Ziyaret Etti

Başkan Mustafa Çöl Sanayi Esnafını Ziyaret Etti

1 saat önce

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, yeni sanayi sitesindeki esnafları ziyaret ederek sohbet etti.

Başkan Mustafa Çöl Sanayi Esnafını Ziyaret Etti, System.String[]
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, yeni sanayi sitesindeki esnafları ziyaret ederek sohbet etti.

Başkan Musfa Çöl sanayi esnafını dükkanlarında ziyaret ederek çay içti. Sanayi sitesinin sorunlarının konuşulduğu sohbette Başkan Çöl esnafın da görüşlerini alıp not ederek taleplerin değerlendirileceğini kaydetti. Başkan Çöl son yaptığı yurt dışı gezisinde Sandıklılı herşehrileriyle yaptığı görüşmeleri anlatarak onların katkıları ile Sandıklı'ya getirdikleri yardımları anlattı.

Mustafa Çöl "Hafta içi makamında vatandaşlarımızla birlikte oluyoruz. Hafta sonlarında da çarşı esnafını, mahalleleri ve sanayi esnafını yanlarına giderek ziyaret etmeye çalışıyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:30 Kaynak: İHA

Sandıklı, Mustafa Çöl, Güncel
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