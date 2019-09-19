Başkan Mustafa Çöl'ün ev ziyaretleri

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçedeki ev ziyaretlerine devam ediyor.



Ziyaretler kapsamında hastası, cenazesi olan vatandaşlara başsağlığı, hacdan gelenlerle, yeni bebeği olan vatandaşlara hayırlı olsun dileklerini iletti.

Doğumdan ölüme kadar vatandaşların iyi ve kötü gününde yanlarında olarak dertlerine derman olmaya çalıştığını ifade eden Başkan Çöl ziyaretlerinin ardından şunları söyledi:

"Her ne kadar her sabah 08.30'da belediyede mesai başlayıp akşam 17.30'da bitiriyorsak, vatandaşlarımız ile olan mesaimizi hiç bir zaman bitirmiyoruz. Bizler bu sıcak, samimi ve içten buluşmalardan büyük bir haz alıyor, vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Ben ve arkadaşlarım ilçemize hizmet etmek için gece, gündüz demeden çaba gösterirken, bizlerin yanında olmak isteyen ama çeşitli sebeplerden dolayı gelemeyen vatandaşlarımızın evlerine giderek kendileriyle görüşmeyi ihmal etmiyoruz."

Ev ziyaretlerine Başkan Mustafa Çöl'e, Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş ve AK Parti İlçe Başkanı Bekir Özçelik eşlik etti.