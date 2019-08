Başkan Mustafa Demir: "Halkımıza borcumuz var, vebalimiz çok büyük"

'Muhtarlarla İstişare ve Değerlendirme Toplantıları'nın sonuncusunu Atakum 'da gerçekleştiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir , "Bu memlekete, insanlarımıza borcumuz var. Vebalimiz çok büyük" dedi.Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Muhtarlarla İstişare ve Değerlendirme Toplantıları'nın sonuncusunu Atakum ilçesinde gerçekleştirdi. Atakumlu muhtarlarla bir araya gelen Demir, "Hepimizin bu ülkeye, bu memlekete, 1 milyon 350 bin insanımıza, çoluk çocuğumuzun geleceğine borcu var. Omuzlarımızda çok büyük bir vebal bulunuyor. Bu vebalin hakkını yerine getirmek için buradayız" dedi.Deveci: "Artık Samsun partisinin üyesiyiz"Atakum'da Yalı Kafe'de gerçekleştirilen ve İlçe Belediye Başkanı Cemil Deveci 'nin de katıldığı toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, söz alan muhtarların talep, istek ve önerilerini dinledi. İlçe genelinde mahallelerdeki sorunların tartışılıp masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Samsun'da ilk kez düzenlenen bu tür toplantılar, Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde tüm ilçelerde yapıldı. Atakum'da birlikte yapılabilecek işlerin tamamını burada konuşacağız. Kentin sorunlarının çözümünün konuşulacağı bu toplantı başarılı bir çalışma olacak. Yerel yöneticiler, muhtarlar, her iki belediyenin yöneticileri, bürokratları dayanışma içerisinde olursak Samsun kazanır. 31 Mart'tan sonra hepimiz 'Samsun partisi'nin üyesiyiz. Samsun bu birliktelikten başarı sağlayabilirse, sorunları çözebilirse herkes kazanır" ifadelerini kullandı."En verimli toplantılarımızdan"Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, "Seçim bitti. Atakum'un siyasi ve icra sorumlusu belli oldu. Bu toplantıda tüm muhtarlarımıza söz vereceğiz. Talep, öneri ve isteklerini dinleyeceğiz. Bugün 17'nci ilçedeki toplantımızı gerçekleştiriyoruz. 16 ilçede yaptığımız toplantıların birikimiyle birlikte inşallah en verimli toplantılarımızdan biri olacak. Atakum ilçesiyle ilgili en üst sorumlular ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri olarak biz buradayız. Ekiplerimiz kendileriyle ilgili kısımları not alacaklar. Muhtarlarımızın taleplerini aldıktan sonra biz ilçe ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz ve kaymakamımızla birlikte önümüzdeki 4,5 yılda neler yapacağımızı planlayacağız" diye konuştu."Omuzlarımızda büyük vebal var"Atakum'un Karadeniz 'in marka yüzü olduğunu belirterek sözlerine devam eden Başkan Demir, "Atakum adeta Karadeniz Bölgesi 'nin gelecek vizyonu. Geldiğimiz nokta itibariyle verimlilik çok önemli. Yetişmiş insan gücü Samsun'da oldukça iyi durumda. Hepimizin bu ülkeye, bu memlekete, 1 milyon 350 bin insanımıza, çoluk çocuğumuzun geleceğine borcu var. Omuzlarımızda çok büyük bir vebal bulunuyor. Bu vebalin hakkını yerine getirmek için buradayız. Katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu formatta bir toplantıya en üst düzeyde katılım olsa olsa Samsun'da olurdu ve de bu gerçekleşti" şeklinde konuştu."İlçelerde sinerji oluşturuldu"Başkan Mustafa Demir, ilçe toplantılarının çok faydalı olduğunu da belirterek konuşmasını şöyle tamamladı: "Toplantılarımızdan çok verim aldık. Toplantıları yaptığımız ilçelerde, sahada bir sinerji oluştu. Etkin bir şekilde hizmet için çalışılıyor. Başkanımızla ve meclis üyelerimizle çalışmalarımızı bir taraftan bu ruha uygun olarak devam ettiriyoruz." - SAMSUN