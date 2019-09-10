Başkan Mustafa Demir: "Selde 400 milyon TL'ye yakın maddi zarar var"

"Geleceğin Samsun'unu inşa ediyoruz"

SAMSUN - 'Sürdürülebilirlik Şehircilik Toplantısı'nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Salıpazarı ve Terme'deki selde 400 milyon TL'ye yakın maddi zarar var. Böyle büyük felaketin yaşanmaması adına yapılacak yatırım ise 200-300 milyon TL civarında. Bu yüzden yapılacak alt yapı çalışmalarına büyük önem veriyor, çok dikkatli davranıyoruz" dedi.

Türkiye ve Avrupa Birliği Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamındaki 'Sürdürülebilir Bir Gelecek için Ortaklık Projesi'nin sahibi Samsun Büyükşehir Belediyesi, Sürdürülebilir Şehircilik Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor. 2 gün sürecek ve bugün açılışı gerçekleştirilen toplantıda konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhurbaşkanlığı Yeni Hükümet Sistemi'ni hatırlatarak, belediyelerin vizyonunun yeni sisteme adapte olmak zorunda olduğunu, bu yüzden Samsun'u yeni vizyonuyla geleceğe hazırladıklarını vurguladı.

Gelecekte Samsun'da yaşam nasıl olacak?

Samsun-Türkiye ve Portekiz yerel yönetimleri arasında sürdürülebilir iletişim ağı ve iş birliği kurmanın hedeflendiği proje çerçevesinde planlanan Sürdürülebilir Şehircilik Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salonunda yapıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı toplantının açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, belediyecilik hizmetleri bakımından Samsun'un istenilen konumda olduğuna dikkat çekti. Bayram, şunları söyledi:

"Yaklaşık 5 aydır şehrimize yeni bir belediye anlayışı oluşturuyoruz. Gelecekte insanlar Samsun'da nasıl yaşayacaklar, hangi talepleri olacak, hangi sektörler ön plana çıkacak. Bu gibi konularda yeni bir şehircilik anlayışı ortaya koyuyoruz. Küresel ısınma faktörleri, şehircilik anlayışını yakından etkilediği gibi yapılacak yatırımlara da yön veriyor. Samsun, küresel ısınmadan en az etkilenecek kentlerden biri haline gelecek. Samsun aynı zamanda tarım şehirdir. Bunların ayrı ayrı incelenmesi gerekiyor. Samsun, yakın gelecekte insanlarımızın ihtiyaçlarını hızlı ve pratik olarak karşılayacağı bir şehir olacak."

"İhtiyaçlar ve talepler belirleyici olacak"

Şehircilikte Samsun'a yeni bir vizyon kazandırmaya çalıştıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, "Cumhurbaşkanlığı Yeni Hükümet Sistemi modeline geçtik. Belediyelerin vizyonu da yeni sisteme adapte olacak. Bu manada Samsun'un ihtiyaçlarını, halkımızın taleplerini bilerek yeni kent vizyonu oluşturuyoruz. Artık Samsun, Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda dünyadaki bilgi teknolojilerini çok iyi gözlemleyen ve takip eden, başarıyla değerlendirerek bunu projelere uyarlayan, gelecekle ilgili problemleri hızla çözen bir kent haline gelecek. Biz, Samsun'u tüm ilçelerimizle birlikle bütün olarak planlıyor ve geleceğe hazırlıyoruz. Kitlesel göçün tersine dönmesiyle birlikte ciddi bir hareketlilik var. 5 yıl içinde kırsal mahallelerimizin alt yapı ihtiyaçlarını karşılayacağız. Kent merkezlerindeki yoğunluğun ilçelerimize yatay olarak dağılıp azalacağını hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

"400 milyon TL'ye yakın maddi zarar var"

Konuşmasında Salıpazarı ve Terme'de yaşanan sel felaketine de değinen Başkan Demir, şöyle devam etti:

"İki insanımızı kaybettik. Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Bütün alt yapı, anında felç oldu. Sanki geçmişte hiç yerleşim kurulmamış bir hale geldi. Tarım toprakları aktı gitti. Şuan 70'e yakın makineyle hasarları gideriyoruz. İnsanlar günlük yaşamlarına döndüler ama onları şimdi rehabilite etme noktasında, bir daha böyle acıların ve kayıpların yaşanmaması adına farklı proje ve planlama çalışmalarına başladık. 400 milyon TL'ye yakın maddi zarar var. Böyle büyük felaketin yaşanmaması adına yapılacak yatırım ise 200-300 milyon TL civarında. Bu yüzden yapılacak alt yapı çalışmalarına büyük önem veriyor, çok dikkatli davranıyoruz. Kentsel dönüşüm konusunda özellikle sanayi alanlarımıza ilişkin proje çalışmalarımız devam ediyor. Samsun'un, gelecekte çok ciddi projelere ve çalışmalara imza atıldığı farklı bir şehir haline geleceğini ön görüyoruz."

"Samsun'a gelenler mutlu oluyor"

Samsun, tarım, kültür, turizm, sanat gibi alanlarda iddialı bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Samsun imkan ve kabiliyetleri olan kenttir. Bunu çok iyi görmemiz lazım" diye Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Samsun, her alanda diğer şehirlerle eşdeğer potansiyele, imkan ve kabiliyetlere sahip bir kent. Tarımdaki potansiyelimizi katma değere dönüştürerek sürekli gelişme kat edeceğiz. Turizm potansiyelimiz Antalya'dan aşağı kalır değil. Antalya'da tabiat, kum ve güneş turizmi hakimken, Samsun'da turizmin adı mutluluktur. İnsanın en önemli ihtiyacı mutlu olmaktır. Samsun'a ilk kez gelenlere sorun, mutlu bir şehir olduğunu söyleyecektir. Bu potansiyelimizi de dünyaya tanıtacağız. Kültür konusunda inanılmaz bir alt yapımız var. Türkiye'nin kültür zenginliğine sahip en önemli şehirlerindeniz. Sanatta, müzikte, halk oyunlarında, konservatuvar olarak çok iyi yerdeyiz. Sanat potansiyelimizi geliştirerek daha güzel yerlere geleceğiz."