Son Dakika Haberleri: Başkan Mustafa Işık: "Anadolumuz'un Sesi Türkülerimizin Sıcaklığında Buluşuyoruz"

Başkan Mustafa Işık: "Anadolumuz'un Sesi Türkülerimizin Sıcaklığında Buluşuyoruz"

2 saat önce

"Kültür Kenti Gürsu" sloganıyla, Gürsu Belediyesi'nce gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında düzenlenen Türkü Geceleri, Gürsulular'ı biraraya getiriyor.

Başkan Mustafa Işık:

Gürsu Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Gürsu Yusufeli Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin evsahipliklerinde düzenlenen Türkü Gecesi'nde türkülere doyuldu.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Bizi biz yapan en önemli değerlerimizden olan türkülerimizin sıcaklığında hemşehrilerimizle biraraya geldik. Türkülerimiz; örfümüzü, adetimizi, geleneklerimizi, törelerimizi anlatan zenginliğimiz. İstedik ki, türkülerimizin bize anlattığı güzel değerlerimizi biraraya gelerek hep birlikte keyifle yaşayalım. Bizlere evsahipliği yapan derneklerimizin yönetici ve üyelerine, bu güzel gecede bizimle olan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Ozanların sazıyla dile gelen türkülerle dolu geceye; siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, derneklerin yönetici ve üyeleri ile Gürsulular katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:52 Kaynak: Bültenler

Gürsu, Mustafa Işık, Güncel
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