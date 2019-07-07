Son Dakika Haberleri: Başkan Mustafa Işık: "Gürsu'yu istişare kültürüyle yönetiyoruz"
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Mustafa Işık: "Gürsu'yu istişare kültürüyle yönetiyoruz"

1 saat önce

Gürsu'nun gelişimine yön verecek hizmetler, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın ilçenin dinamikleriyle yaptığı istişarelerle yönlendiriliyor.

Başkan Mustafa Işık:
Gürsu'nun gelişimine yön verecek hizmetler, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın ilçenin dinamikleriyle yaptığı istişarelerle yönlendiriliyor.

Gürsu'nun gelişimine katkı sağlayacak her fikir ve öneri kendileri için değerli olduğunu belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Kent dinamiklerini etkin hale getirerek, ilçemizin ihtiyaçlarını istişare kültürüyle çözmeye çalışıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızdan, muhtarlarımızdan, esnaflarımızdan gelen öneriler bizim için önemli. Hizmetlerimizi yaparken bu talep ve önerileri dikkate alarak çalışmalarımızı yönlendiriyoruz. İlçemizin geleceğine yön verecek tüm güzel fikirlere her zaman açığız. Böylece ilçemizin kültürel zenginliğinin temsilcilerinin öneri ve taleplerini alarak hizmetlerimizi şekillendiriyoruz" dedi.

Gürsu'ya hizmet etmek hedefiyle, çeşitli ortamlarda sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve esnaflarla biraraya gelen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçenin geleceğine yön verecek hizmetlere ilişkin istişareler yapıyor. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:15 Kaynak: İHA
Mustafa Işık, Gürsu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan İBB'deki borç iddiasına yanıt! Ekrem İmamoğlu: CHP'nin tüm üyelerinden bir isteğim var AK Partili vekil, pazarın iş günü, cumanın tatil olmasını istiyor Fenerbahçe Vedat Muriç'i transfer etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 17:59:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Mustafa Işık: "Gürsu'yu istişare kültürüyle yönetiyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]