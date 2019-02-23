Son Dakika Haberleri: Başkan Mustafa Işık : "Her Fırsatta Hemşehrilerimizle Hasbihal Ediyoruz"

Başkan Mustafa Işık : "Her Fırsatta Hemşehrilerimizle Hasbihal Ediyoruz"

33 dakika önce

Gürsu Kapalı Pazarı'nda esnafla ve alışverişe gelen vatandaşlarla hasbihal eden Başkan Işık, esnafın ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Başkan Mustafa Işık :

"Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sürecin olumsuz etkilerinin ilçemiz pazarlarına yansımamasını sağlamak amacıyla denetimlerimiz sürüyor" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Tarım alanında dünya çapında ürünleriyle ön plana çıkan Gürsumuz'un pazarları ürünlerinin çeşitliliği ve kalitesiyle öne çıkmakta. Tarım kenti olan ilçemizin pazarlarında, hemşehrilerimizin rahatça alışveriş yapabilmesi için gerekli tüm koşulları sağlamaya çalışıyoruz. Pazar esnafımızın da en iyi koşullarda satış yapabilmesi için uygun ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Esnafımızın talepleri doğrultusunda gerek pazar alanındaki ihtiyaçları gerek zabıta hizmetlerimizi yönlendiriyoruz." dedi.

Pazar alışverişi yapmaya gelen Gürsulularla keyifli sohbetler yapan Başkan Işık, çocuklarla da tek tek ilgilendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:09 Kaynak: Bültenler

Gürsu, Mustafa Işık, Güncel
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