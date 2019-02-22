Başkan Mustafa Koca: Derdimiz Koltuk Değil Gönüllerde Olabilmek
2 saat önce
Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, hasta ve yaşlı vatandaşları hastane ve evlerinde 5 yıldır ziyaret etmeye bıkmadan usanmadan devam ediyor.
Kütahya
'nın Emet
Belediye Başkanı Mustafa Koca
, hasta ve yaşlı vatandaşları hastane ve evlerinde 5 yıldır ziyaret etmeye bıkmadan usanmadan devam ediyor.
Yaşlıların ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda tespitlerde bulunan Başkan Koca, gittiği her evde ve hastanede sevgi seli ile karşılandı.. Belediye olarak yaşlılarla her zaman ilgilendiklerini söyleyen Başkan Koca, ziyaretlerin aralıksız devam ettiğini belirterek, "İlçemizde hasta ve yaşlılarımıza moral ziyaretlerinde bulunuyoruz. İhtiyaçlarını tespit ediyoruz ve taleplerini alıyoruz. Yaşlılarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, morallerini yüksek tutmak amacıyla bu tür ziyaretlerimiz devam ediyor. Derdimiz 5 yıldır olduğu gibi koltuk değil gönüllerde olabilmek" dedi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:06 Kaynak: İHA
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