Son Dakika Haberleri: Başkan Mustafa Palancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Melikgazi'nin 5 yatırımı hakkında...
Son Dakika Güncel Başkan Mustafa Palancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Melikgazi'nin 5 yatırımı hakkında...

Başkan Mustafa Palancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Melikgazi'nin 5 yatırımı hakkında...

1 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap ederek bir dizi açılış için şehrimize gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Melikgazi Belediyesi yatırımları hakkında bilgiler verdi.

Başkan Mustafa Palancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Melikgazi'nin 5 yatırımı hakkında..., System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap ederek bir dizi açılış için şehrimize gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Melikgazi Belediyesi yatırımları hakkında bilgiler verdi.


Kayseri Valiliği'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile karşılama esnasında kısa bir süre sohbet eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Meydanında Kayserili hemşehrilerimize hitap için ve bir dizi toplu açılışı yapmak için şehrimize gelmiştir. Bu toplu açılışlar arasında 5'i Melikgazi Belediyemizin yatırımlarıdır. Bu yatırımlar hakkında Cumhurbaşkanımıza her bir yatırım için açıklamalarda bulunduk ve bilgi verdik." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Kayseri'ye vermiş olduğu katkı, hizmet ve yatırımlardan dolayı teşekkür ettiğini söyledi. - KAYSERİ

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Palancıoğlu, Cumhurbaşkanı, Melikgazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:15 Kaynak: İHA
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