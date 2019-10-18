Son Dakika Haberleri: Başkan Nasıranlı ziyaretlerine devam ediyor
Son Dakika Güncel Başkan Nasıranlı ziyaretlerine devam ediyor

Başkan Nasıranlı ziyaretlerine devam ediyor

1 saat önce

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Cevdet Nasıranlı, göreve yeni başlayan Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve Diyarbakır Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız'ı makamlarında ziyaret etti.

Başkan Nasıranlı ziyaretlerine devam ediyor, System.String[]

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Cevdet Nasıranlı, göreve yeni başlayan Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve Diyarbakır Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız'ı makamlarında ziyaret etti.


ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Cevdet Nasıranlı, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Diyarbakır Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız'ı da ziyaret eden Başkan Nasıranlı, Diyarbakır'da iş adamlarının hazırladıkları projeleri tanıtarak Diyarbakır'ı kalkındırmak için yeni projelere imza atacaklarını istişare etti.


Daha sonra bazı yatırımcıları iş yerlerini de ziyaret eden Nasıranlı incelemeler esnasında yolları kötü olan yatırımcıların, yollarının yapılabilmesi için iş yerlerinin bağlı bulunduğu Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu incelemeler esnasında arayarak vatandaşların talebini iletti. Başkan Beyoğlu da eksiklerin hızlı bir şekilde giderileceği sözünü verdi. - DİYARBAKIR

Cevdet Nasıranlı, Şükrü Yaman, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP önündeki aileler ile partililer arasında gerginlik yaşandı: Eylem yapan anneye hakaret ettiler
AB'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya eleştiri: Beklediğimiz şey, sözde ateşkes değildi Son Dakika: YPG'nin serbest bıraktığı DEAŞ'lı teröristler yakalandı! İşte ilk görüntüler Son Dakika: Erdoğan'dan Suriye rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 17:09:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Nasıranlı ziyaretlerine devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]