Başkan Necip Saraç;

3. Bölge Aydın- Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Necip Saraç, 2019 yılı içerisinde 11 bin 367 ortaklarına 937 milyon 864 bin TL kredi kullandırdıklarını belirtti.



Birliği bağlı 42 kooperatifin 2019 yılı faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Birlik Başkanı Necip Saraç, "3. Bölge Aydın-Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliğimize bağlı 42 kooperatifimizde 2019 yılı içerisinde kayıtlı ortaklarımızdan 11 bin 367'si 937 milyon 864 bin 186 TL kredi kullanmışlardır. 2018 yılında verilen 1 milyar 103 milyon 400 bin TL'lik plasman toplamı, 2019 yılı sonu itibariyle yüzde 44 artarak 1 milyar 597 milyon 350 bin TL'ye çıkmıştır. Kooperatiflerimizce kullandırılan aktif kredi miktarı toplamı 2019 yılında toplam 1 milyar 519 milyon 57 bin 95 TL'ye ulaşmıştır" dedi.



Ortak sayısında 19 artış



Birlik olarak sürekli kooperatiflerle iletişim halinde olduklarına dikkat çeken Başkan Saraç, şöyle konuştu:



"Birliğimize bağlı kooperatiflerin aktif kredi tutarı toplamını, plasman dahilinde 32 bin 98 kayıtlı ortaktan 22 bin 940 ortak kullanmıştır. 2019 yılında kooperatiflerimizin kredi kullanan ortak sayısında yüzde 19 oranında artış görülmüştür. 42 ortak kooperatifimizin Ortalama Risk Takip Oranı yüzde 7 azalarak, 2019 yılında yüzde 25,81 olarak gerçekleşmiştir. Bölge Birliğimiz 2019 yılında Kooperatiflerimizle iletişim halinde olmaya özen göstermiştir. 2019 yılı içinde ihtiyacı olan kooperatiflerimize yönetim ve muhasebe yönünden yardım edilmiştir" - AYDIN