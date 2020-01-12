Başkan Nedim Kaplan alışverişini Çakırbeyli pazarından yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Nedim Kaplan alışverişini Çakırbeyli pazarından yaptı - Son Dakika

Başkan Nedim Kaplan alışverişini Çakırbeyli pazarından yaptı

6 saat önce

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Çakırbeyli pazarında pazarcı esnafı ile bir araya gelerek hem sohbet etti hem de pazar alışverişi gerçekleştirdi.

Başkan Nedim Kaplan alışverişini Çakırbeyli pazarından yaptı, System.String[]

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Çakırbeyli pazarında pazarcı esnafı ile bir araya gelerek hem sohbet etti hem de pazar alışverişi gerçekleştirdi.


Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat ile Çakırbeyli Mahallesi'nde incelemelerde bulunmak üzere bir araya gelen Başkan Kaplan, buluşma öncesinde Çakırbeyli pazarında esnafla bol bol sohbet edip pazar alışverişi gerçekleştirdi. Kaplan "Çakırbeyli Mahallemiz birçok il ve ilçeden gelen misafirlerini ağırlıyor. Hava güzel olması münasebetiyle bugün bir program yaparak vali yardımcımız ile projeler konusunda yerinde incelemeler yaparak bir görüşme yapacağız. Bu program öncesinde de burada mahallelerimizden gelen hemşerilerimizin kendi emekleri ile evimize ihtiyacımız olan organik ürünleri alıyoruz. Yine Pazar masrafımızı gerçekleştirirken pazarcı esnafımızın da sorunları dinliyor ve çözümü noktasında elimizden geleni yapacağımızı ifade ediyoruz. Bazı esnaflarımız Pazar yerinin yeniden düzenlenmesini talep ettiler. Bununla ilgili olarak yetkili arkadaşlarımızı görevlendirerek uygun hale getirilmesini ve esnafımızın taleplerini incelemesi talimatını verdim. Diğer yandan Belediyemize ait 2 noktada atıl vaziyette bulunan dükkanların yıkımını yapacak ve daha modern dükkanlar ve bir de misafirhane yapacağız. Bununla ilgili olarak da projelerimizi hayata geçireceğiz" dedi.


Kaplan pazar alışverişi sonrasında Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat ve Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik ile birlikte Çakırbeyli'de incelemelerde bulundu. - AYDIN

Nedim Kaplan, Koçarlı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

13 yaşındaki Dilvin'in ölümüyle ilgili açıklama
İYİ Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Avustralya'daki develere talip oldu Zeytin toplamaya giden kadın, devrilen traktörden düşerek hayatını kaybetti Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medyada canlı görüştü! O anlar böyle görüntülendi

Son Dakika Haberleri
23:16 Mısır, Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediklerini açıkladı - Son Dakika
23:15 Kadın gazeteciler, kadına şiddete dikkati çekmek için sahaya topuklu ayakkabıyla çıktı - Son Dakika
23:13 Çöp kamyonunda kol ve bacakları kesilmiş ceset çıktı (2) - Son Dakika
23:10 Irak'taki protestolarda yaralı sayısı 59'a yükseldi - Son Dakika
23:03 Dağcılar "93 Harbi" şehitleri anısına Palandöken'de zirve yaptı - Son Dakika
22:19 Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medyada canlı görüştü! O anlar böyle görüntülendi - Son Dakika
21:28 Asker eğlencesi kana bulandı! Kutlama sırasında yengesini vuran şahıs ölümüne yol açtı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 23:18:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Nedim Kaplan alışverişini Çakırbeyli pazarından yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]