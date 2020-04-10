Başkan Nedim Kaplan, Türk Polis Teşkilatının 175. yaşını kutladı - Son Dakika

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Başkan Nedim Kaplan, Türk Polis Teşkilatının 175. yaşını kutladı
6 saat önce
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıldönümünü kutladı.
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıldönümünü kutladı.
Belediye Başkanı Nedim Kaplan Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. Yılı sebebiyle yaptığı açıklamada şunları söyledi;
"Vatandaşların güvenliği ve huzuru için gece- gündüz demeden çalışan ve milletimiz için mücadele veren, fedakar Türk Polis Teşkilatımızın 175. yıldönümünü Kutluyorum. Halka hizmet uğruna şehit olmuş emniyet mensuplarını saygı ile anıyor ve Allah'tan rahmet diliyorum" - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 05:01 Kaynak: İHA
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