Başkan Nehir'den Hatayspor'a Kutlama Mesajı
30 dakika önce
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplesmanda 1-0 skorla sonuçlana maçın rövanşında Hatayspor evinde ağırladığı Spor Toto Süper Lig Lideri Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup ederek, çeyrek finale yükseldi.
24 Ocak 2019 Perşembe günü Antakya Atatürk Stadında gerçekleşen maçta tarihinde ilk defa Türkiye Kupasında son 16 Turu'na kalan Hatayspor, ilk defa süper Lig kulübünü evinde konuk etti.
Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, yayınladığı bir mesaj ile Hatayspor'un galibiyetini kutladı.
Başkan Nehir mesajında; "Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda, Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'i 4-1 yenerek adını çeyrek finale yazdıran Hataysporumuzu tebrik ediyorum. Takımımızı, taraftarımızı, teknik heyetimizi bu takıma emek veren herkesi kutluyor başarılar diliyorum." İfadelerine yer verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:56 Kaynak: Bültenler
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