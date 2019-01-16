Başkan Nehir'in Hava Kirliliği İle Savaş Haftası Mesajı

Başkan Nehir mesajında; "Hava kirliliği insanların sağlığını olumsuz etkileyen, fiziksel zararlara yol açan ve ekonomik kayıplara neden olan önemli bir çevre sağlığı sorunudur. Akciğer kanserine dahi sebebiyet verebilen hava kirliliği kişilerin astım, bronşit ve amfizem gibi hastalıklara yakalanmalarını kolaylaştırmaktadır. Bakımsız araçların egzoz gazları, çarpık ve plansız kentleşme ve aşırı nüfus artışı gibi nedenlerden dolayı oluşan hava kirliliği, dünya genelinde yaklaşık 2 milyon erken ölüme neden olmaktadır.Bu nedenle havamızı korumalı çevremize sahip çıkmalıyız. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın 15 – 21Ocak Hava Kirliliği ile Savaş Haftası'nı kutluyor, çocuklarımıza daha sağlıklı, daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmayı umut ediyorum." ifadelerine yer verdi.