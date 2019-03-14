Başkan Nehir'in "Tıp Bayramı" Mesajı

Başkan Nehir mesajında ; "Hekimlik, önemini hiçbir zaman kaybetmeyen, insanlık tarihinin en eski mesleklerinden biridir. Ülkemizde modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilen ve ilk kez 1919'da işgal altında ki İstanbul'da tıp öğrencileri tarafından 14 mart Tıp Bayramı olarak kutlanarak bugünlere gelmiştir. İnsanı yaşatmayı ve acısını azaltmayı, insanlığa daha sağlıklı bir yaşam sunmayı ilke edinen, bu saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren doktorlarımız, hemşirelerimiz, ebelerimiz ve bütün sağlık çalışanlarının '14 Mart Tıp Bayramını' kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi.