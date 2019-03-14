Son Dakika Haberleri: Başkan Nehir'in "Tıp Bayramı" Mesajı

Başkan Nehir'in "Tıp Bayramı" Mesajı

52 dakika önce

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, 14 Mart Tıp Bayramı'nı yayınladığı bir mesajla kutladı.

Başkan Nehir'in

Başkan Nehir mesajında ; "Hekimlik, önemini hiçbir zaman kaybetmeyen, insanlık tarihinin en eski mesleklerinden biridir. Ülkemizde modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilen ve ilk kez 1919'da işgal altında ki İstanbul'da tıp öğrencileri tarafından 14 mart Tıp Bayramı olarak kutlanarak bugünlere gelmiştir. İnsanı yaşatmayı ve acısını azaltmayı, insanlığa daha sağlıklı bir yaşam sunmayı ilke edinen, bu saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren doktorlarımız, hemşirelerimiz, ebelerimiz ve bütün sağlık çalışanlarının '14 Mart Tıp Bayramını' kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:43 Kaynak: Bültenler

İstanbul, 14 Mart, Tıp Bayramı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, "CHP Genel Başkanlığı İçin Bir Hazırlığınız Var mı" Sorusuna Yanıt Verdi: Siyasette Her Şey Mümkün Şenocak'tan İmamoğlu'na Anket Cevabı

Ucuz Döviz Satan Halkbank Hakkında Takipsizlik Kararı Verildi Engin Altan Düzyatan ve Tarkan Gibi İsimler Ara Güler'in Kitabını Almak İçin Yarışa Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 10:35:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Nehir'in "Tıp Bayramı" Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]