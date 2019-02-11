Başkan Nehir Özgecan Aslan'ı Andı

Başkan Nehir mesajında; " Bir annenin "toprak atmayın evladıma" diye feryat ettiği, bir babanın" çok acı çekmiştir kızım, keşke kurşunla öldürselerdi" dediği zamana geldik.Özgecan Aslan'ı katledilişinin 4. Yılında rahmetle anıyor, kadın cinayetlerinin tecavüzlerin son bulmasını temenni ediyorum." İfadelerine yer verdi.