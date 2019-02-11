Başkan Nehir Özgecan Aslan'ı Andı
1 saat önce
Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015 tarihinde evine gitmek için bindiği minibüste vahşice öldürülen 19 yaşındaki Özgecan Aslan'ı ölümünün 4. yılında yayınladığı bir mesaj ile andı.
Başkan Nehir mesajında; " Bir annenin "toprak atmayın evladıma" diye feryat ettiği, bir babanın" çok acı çekmiştir kızım, keşke kurşunla öldürselerdi" dediği zamana geldik.Özgecan Aslan'ı katledilişinin 4. Yılında rahmetle anıyor, kadın cinayetlerinin tecavüzlerin son bulmasını temenni ediyorum." İfadelerine yer verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:59 Kaynak: Bültenler
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