Son Dakika Haberleri: Başkan Niyazi Tezcan: Şehirden Köylere Dönüş Projesi Olmalı

Başkan Niyazi Tezcan: Şehirden Köylere Dönüş Projesi Olmalı

1 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi protokolü, Küçük Aslıhanlar köyünde halk toplantısı gerçekleştirdi.

Başkan Niyazi Tezcan: Şehirden Köylere Dönüş Projesi Olmalı, System.String[]
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesi protokolü, Küçük Aslıhanlar köyünde halk toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, Jandarma Komutanı Mustafa Çelik ve Emniyet Amiri İbrahim Kurt katıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, "Çalışmak ve üretmek önemlidir. Takdir edersiniz ki son yıllarda üretimde tahmin edilemeyecek bir düşüş var. Tarım ülkesiyiz ama üretim alanlarımızın daralması, tarım ve hayvancılığımızı etkilemektedir. Bu manada çalışmalar yapıyor, organize ettiğimiz toplantılarla halkımızı aydınlatmaya çalışıyoruz. Buna paralel olarak mesela şehirden köye dönüş projemiz olmalı. Çünkü biliyoruz ki köylerimizin yeniden ihya olması ve şehirde zamanını boşa geçiren insanlarımızın köylerimize dönmesi ile birlikte üretime katkıları olacaktır. Kaldı ki devletimizin çiftçilerimize-köylülerimize büyük desteği söz konusu. Sayın Kaymakamımızla birlikte projeler yaparsak ümit ediyoruz ki Dumlupınar'da yararlı bir hizmetimiz dokunmuş olur" diye konuştu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:32 Kaynak: İHA

Jandarma, Kütahya, Niyazi Tezcan, Dumlupınar, Yaşam
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