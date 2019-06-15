Başkan Nurhan Yapıcı Özel'den "Babalar Günü" mesajı
4 saat önce
Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, "Babalar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ladik
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:24 Kaynak: AA
Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel
, "Babalar Günü
" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Özel, mesajında, babaların ailenin temel direği olduğuna işaret etti.
Babaların yüreklerinde taşıdıkları sevgi ve şefkati evlatlarından hiçbir zaman esirgemeyen, bu yüzden evlatları tarafından daima örnek alınan kahramanlar olduğunu vurgulayan Özel, şunları kaydetti:
"Büyük özveriyle ailesi için iyi bir gelecek hazırlamaya çalışan babalarımızın en büyük mükafatı ise onlara layık evlatlar olmamızdır. Aile huzurunun ve mutluluğunun devamı için ömrünü bizlere adayan babalarımıza hak ettikleri değeri vermeli, saygıda kusur etmemeliyiz. Bizlerle sevinen, bizlerle üzülen ve bizleri mutlu gördükçe daha da çok sevinen ailemizin temel direği olan babalarımızın bu mutluluğunu daimi kılmak için ailemize, vatanımıza ve milletimize hayırlı hizmetler vermenin gayreti içerisinde olmalıyız."
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