Üye Girişi
Başkan Nursaçan: "Başarı ve kalkınma ortak akılla gelir" - Son Dakika

Başkan Nursaçan: "Başarı ve kalkınma ortak akılla gelir"

02.06.2021 14:50
Başkan Nursaçan:

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, bilgi, deneyim ve sermayeyi buluşturan Summit Erciyes 2021 Toplantısı'na katıldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, bilgi, deneyim ve sermayeyi buluşturan Summit Erciyes 2021 Toplantısı'na katıldı. Nursaçan, toplantıda yaptığı konuşmada tecrübe, bilgi paylaşımı ve ortak aklın önemini vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Erciyes Teknopark, Oran Kalkınma Ajansı ve Erciyes Melek Yatırım Ağı (ERBAN) tarafından düzenlenen Summit Erciyes 2021 Toplantısı'na katılan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, tecrübe paylaşımlarının önemine dikkat çekti. Türk Sanayisinin önemli isimlerinin bu konudaki yaklaşımlarına da atıfta bulunan Nursaçan, "Türk Sanayisinin duayenlerinden Merhum Vehbi Koç'un bir sözü var. Diyor ki 'Başarı başkalarının geçirdiği tecrübelerden yararlanmaktır.' Konferans, panel, sempozyum ya da şu an katılmakta olduğumuz Summit Erciyes Zirvesi ve hatta Şehrimize özgü olan Kayseri oturmaları gibi etkinlikler tecrübelerimizi aktardığımız ve başka insanların tecrübelerinden yararlandığımız etkinliklerdir. Bu vesilelerle bilgi ve deneyimlerin paylaşılması ticari ve ekonomik fırsatlar ortaya çıkarır ve yeni girişimlerin kapısını açar. Yeni yatırımlar için sermaye elbette önemlidir; ancak günümüzde fikir de en az sermaye kadar önemlidir. Türk Sanayisinin temel taşlarından olan Merhum Hemşehrimiz Hacı Ömer Sabancı sermaye ile ilgili güzel bir benzetme yapıyor. Sermayeyi süte benzeten Değerli Büyüğümüz bir anlık gafletle sermayenin kaynayıp taşabileceğini ifade ediyor. Sermayenin taşarak yok olmaması için yeni fikirlere, teknolojik gelişimlere ve Sayın Vehbi Koç'un ifadesiyle başkalarının tecrübelerine kulak vermemiz ve bu unsurları yakından takip etmemiz gerekiyor" dedi. Sermaye ve fikir kadar müteşebbisliğin de önemli olduğunu vurgulayan OSB Başkanı Nursaçan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayseri için girişimcilerin anavatanı benzetmesini yapmamız yanlış olmaz. Bu toprakların girişimcilik açısından bereketli topraklar olduğunu Kültepe'deki kazı çalışmalarıyla da görüyoruz. Asur ticaret kolonilerinden bu yana bu topraklarda ticaret ve üretim yapılıyor. Bu topraklar bugün yılda yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriyor. Yine bu topraklar sadece ürün değil girişimci de ihraç ediyor. Türk sanayisinde çok önemli yere sahip olan farklı şehirlerde pek çok hemşehrimiz var. Allah'a şükür girişimcimiz var. Asırlardır yapılan ticaret sayesinde oluşmuş sermaye gücümüz de var. Sermayemizin yeterli olmadığı anlarda devreye giren devletimiz de var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız başta olmak üzere pek çok Bakanlığımız ve bağlı teşkilatlarının yatırımcı için hibe ve teşvikleri söz konusu. Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi hususlarında destekler veriliyor. O halde, girişimcilik, sermaye ve destekler olduğuna göre tek eksiğimiz teknoloji tabanlı iş fikirleri. Bu fikirleri çoğaltmalıyız, hem Kayseri hem de Türkiye'nin ekonomik geleceği için sonuna kadar desteklemeliyiz ve üretime dönüşmeleri için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz."

Summit Erciyes Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi'yle hem bölgemiz hem de ülkemizin ilerlemesine katkı sağlamak adına model oluşturacak iş birliklerinin yapılması için önemli bir zemin oluştuğunu dile getiren Tahir Nursaçan, dünyaya açılacak yeni markalar için eni girişimlere fırsat tanınması ve teknolojik dönüşüme uyum sağlanması gerektiğini de sözlerine ekleyerek bu doğrultuda yapılacak çalışmalarda ortak aklın çok önemli olduğunu vurguladı. - KAYSERİ

Başkan Nursaçan: Başarı ve kalkınma ortak akılla gelir
Başkan Nursaçan: Başarı ve kalkınma ortak akılla gelir
Başkan Nursaçan: Başarı ve kalkınma ortak akılla gelir

Organize Sanayi Bölgesi, Erciyes, Kayseri, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Nursaçan: 'Başarı ve kalkınma ortak akılla gelir' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı Yemenli balıkçılar 1.5 milyon dolar değerinde balina kusmuğu buldu Yemenli balıkçılar 1.5 milyon dolar değerinde balina kusmuğu buldu Sosyal medyayı ayağa kaldıran üç kadının itfaiye aracındaki görüntülerine soruşturma Sosyal medyayı ayağa kaldıran üç kadının itfaiye aracındaki görüntülerine soruşturma Aanholt'a Fenerbahçe'nin talip olması Galatasaraylı taraftarları çıldırttı Aanholt'a Fenerbahçe'nin talip olması Galatasaraylı taraftarları çıldırttı Cinsel saldırıya uğrayan kedi kanlar içinde bulundu! Cinsel saldırıya uğrayan kedi kanlar içinde bulundu! Ermeni askerler, Azerbaycan topraklarına girdi! Ermeni askerler, Azerbaycan topraklarına girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu! Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı!

Son Dakika Haberleri
15:47 Cezaevi aracı, kamyona çarpıp devrildi: 5'i asker, 3'ü mahkum 10 kişi yaralandı
15:47 Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı, çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti
15:46 Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı
15:27 Sosyal medyayı ayağa kaldıran üç kadının itfaiye aracındaki görüntülerine soruşturma
15:24 146 ülkeden Türkiye'ye gelen aşılı yolculardan PCR testi alınmayacak
15:23 Aanholt'a Fenerbahçe'nin talip olması Galatasaraylı taraftarları çıldırttı
15:20 Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı
15:14 Cinsel saldırıya uğrayan kedi kanlar içinde bulundu!
15:06 Ergin Ataman'ın kızlarından Almanya'ya sert tepki: Bize ırkçılık yapıldı!
14:35 Ermeni askerler, Azerbaycan topraklarına girdi!
Cezaevi aracı, kamyona çarpıp devrildi: 5'i asker, 3'ü mahkum 10 kişi yaralandı Cezaevi aracı, kamyona çarpıp devrildi: 5'i asker, 3'ü mahkum 10 kişi yaralandı         
15:48
Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı, çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı, çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti         
15:47
Ormanda asılı bulunan kadın, kardeşini arayarak ''Hakkınızı helal edin ben orman içine gidiyorum ölü ya da diri bulursunuz'' demiş Ormanda asılı bulunan kadın, kardeşini arayarak ''Hakkınızı helal edin ben orman içine gidiyorum ölü ya da diri bulursunuz'' demiş         
15:32
"İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı         
15:27
Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı         
15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki saatin Atatürk'ün vefat zamanını gösterdiği ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki saatin Atatürk'ün vefat zamanını gösterdiği ortaya çıktı         
14:49
Burhan Şeşen İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıktı, destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı? Burhan Şeşen İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıktı, destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı?         
14:21
Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi         
13:40
Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi         
11:57
Bisikletine Bisikletine "iş arıyorum" pankartı asıp sokak sokak gezdi         
11:51
İran'ın en büyük savaş gemisi battı İran'ın en büyük savaş gemisi battı         
11:42
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor         
11:23
Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular! Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!         
11:03
"İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi         
10:17
Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi         
10:06
Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden         
09:49
İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 15:53:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Nursaçan: "Başarı ve kalkınma ortak akılla gelir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement