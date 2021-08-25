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Başkan Nursaçan: "Birbirimize güç vereceğiz" - Son Dakika

Başkan Nursaçan: "Birbirimize güç vereceğiz"

25.08.2021 15:54
Başkan Nursaçan:

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından düzenlenen toplantıda "Ülke olarak koyduğumuz hedeflerimize ulaşabilmek için bir ve beraber olacağız. Birbirimize güç vereceğiz" dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından düzenlenen toplantıda "Ülke olarak koyduğumuz hedeflerimize ulaşabilmek için bir ve beraber olacağız. Birbirimize güç vereceğiz" dedi. Başkan Nursaçan, enerjimizi boş yere harcama lüksümüzün bulunmadığını söyledi.

Kayseri Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen "Yapılandırma ve Matrah Artırımı" konulu toplantıya Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ın yanı sıra Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci, Kayseri SMMMO Başkanı Ali Yedikaya, oda üyeleri ve ilgililer katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada SMMMO üyelerinin ekonominin en önemli parçalarından birisi olduğunu ifade eden Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, "Zor bir iş yapıyorsunuz. Değişen kanunlar, yönetmelikler ve mevzuatlara uygun olarak kendinizi sürekli yenilemek zorundasınız. Bugünkü toplantı da sürekli kendinizi yenileme gayretinizin bir göstergesi. Allah kolaylık versin. Sadece sizlerin değil tüm meslek kuruluşlarının hayat boyu eğitime en az sizler kadar önem vermesi gerekiyor" dedi.

Bireylerin ve toplumların hedefleri olduğunu ve bu hedeflere ulaşılabilmesi için güç birliği yapmak gerektiğini vurgulayan Başkan Nursaçan, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanız; yaşadığımız dünya veya ahirete ilişkin hedeflerimiz var. Bir aileye mensubuz; ailemizi, çocuklarımızı ulaştırmak istediğimiz hedefler var. Bir topluluğa mensubuz; mensubiyet duyduğumuz toplulukla birlikte hedeflerimiz var. Erciyes'in eteklerinde harika bir şehirde yaşıyoruz, daha da büyütelim hepimiz Türkiye Cumhuriyeti gibi cennet bir vatanın evlatlarıyız ve dolayısıyla şehrimiz ve ülkemizin hedefleri var. Sizlerin de bizlerin de hedefleri bir yerde birleşiyor. Çünkü aynı yolun yolcularıyız. Bu cennet vatanın ve azizi milletimizin daha müreffeh olması için aynı hedeflere yürüyoruz. O halde elbette eğitime öncelik vereceğiz; ama en az onun kadar önemli bir başka hususa da ihtiyacımız var. Tek taş duvar olmaz. Bu ülkenin ve aziz milletimizin geleceği için bir ve beraber olacağız. Birbirimize güç vereceğiz. Sevinçlerimizi paylaşacağız, sorunlarımızı birlikte aşacağız. Birbirimizin enerjisini boş yere harcamayacağız. Çalışanlara, çaba gösterenlere, gayret edenlere güç vermek için elimizden ne geliyorsa yapacağız."

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan çalışmalardan da bahseden Başkan Tahir Nursaçan, "Tek amacımız Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ni her alanda daha da canlı hale getirmek. Daha fazla üretim, daha fazla ihracat, daha fazla istihdamın oluşmasını sağlamak için çalışıyoruz. İnşallah Kayseri OSB canlandıkça Kayseri ekonomisi canlanacak ve bu canlılık ülke ekonomisine de yansıyacak. Böylece kol kola, omuz omuza daha güzel günlere birlikte ulaşacağız" diye konuştu.

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, toplantı öncesi Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci ve Kayseri SMMMO Başkanı Ali Yedikaya ile de bir araya gelerek bir süre görüştü. - KAYSERİ

Başkan Nursaçan: Birbirimize güç vereceğiz
Başkan Nursaçan: Birbirimize güç vereceğiz
Başkan Nursaçan: Birbirimize güç vereceğiz

Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri, Vergi, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Nursaçan: 'Birbirimize güç vereceğiz' - Son Dakika


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