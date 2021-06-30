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Başkan Nursaçan, çelik kapı üreticileri ile bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Nursaçan, çelik kapı üreticileri ile bir araya geldi

30.06.2021 14:20
Başkan Nursaçan, çelik kapı üreticileri ile bir araya geldi, System.String[]

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Türkiye'nin açık ara lideri olan çelik kapı sektörünün üreticileri ile bir araya geldi.

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Türkiye'nin açık ara lideri olan çelik kapı sektörünün üreticileri ile bir araya geldi.

13-17 Eylül tarihlerinde Kayseri OSB Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapılacak olan Çelik Kapı ve Pencere Fuarı ile ilgili değerlendirme yapılması ve çelik kapı üreticilerini bir araya getiren Çelik Kapı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin tanıtımı amacıyla Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde bir toplantı yapıldı. Toplantıda konuşan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, sektörün 40-50 metrekarelik atölyelerden bugün dünyanın her yerine satış yapan büyük fabrikalara ulaştığını belirtti ve bu gelişmenin birlik beraberlik içinde devam edeceğini kaydetti. Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde yapılan ve çelik kapı üreticilerini bir araya getiren toplantıya, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hasan Köksal, Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nebi Doğan, kısa adı KAPSİAD olan Çelik Kapı Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Köksal Kaya, OSB yönetimi, OSB Müdürlüğü yöneticileri ve sanayiciler katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Fethi Gürsoytrak, 13-17 Eylül tarihlerinde Kayseri OSB Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenleyecekleri Çelik Kapı Fuarı ile ilgili bilgiler verdi. Fuarların, yapıldığı şehirlerin ekonomi ve sanayisi ile sosyal hayatına önemli katkılar verdiğini ifade eden Gürsoytrak, Çelik Kapı Fuarı'na 26 ülkeden ziyaretçilerin katılacağını kaydetti.

Kısa adı KAPSİAD olan Çelik Kapı Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Köksal Kaya da kurulma çalışmaları devam eden dernekleri hakkında bilgiler verdi. Sektörü geleceğe taşımak için böyle bir çalışma başlattıklarını vurgulayan Kaya, çelik kapı sektörüne katkı verecek herkesle dernek çatısı altında çalışmak istediklerini dile getirdi. Toplantıya katılan Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hasan Köksal ise fuarların sadece katılan sanayicilere değil tüm şehre katkı verdiğini söyledi. Kaya, "Kayseri OSB Başkanımızı Sayın Tahir Nursaçan'a Kayseri'ye yakışır bir fuar kazandırdığı için Kayseri Ticaret Odası adına teşekkür ediyorum" dedi. Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nebi Doğan da konuşmasında fuarların ve dernekleşmenin önemini dile getirdi. Mustafa Nebi Doğan, karşı karşıya değil omuz omuza olunması gerektiğini vurguladı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da konuşmasına çelik kapı sektörünün nereden nereye geldiğini anlatarak başladı. Eski Sanayi'de bulunan demirciler ve Hürriyet Mahallesi'nde bulunan, Rahmetli Mustafa Balcı'nın işyerinin fotoğraflarını gösteren Başkan Nursaçan, 40-50 metrekarelik dükkanlardan devasa fabrikalara gelindiğini ve birlik beraberlik içinde daha ileri noktalara gidileceğini kaydetti. Konuşmasında fuarların önemini de vurgulayan Başkan Tahir Nursaçan, Kayseri OSB'ye kazandırdıkları fuarla birlikte fuarlarda stant kurma maliyetinin beşte bir oranına düştüğünü dile getirdi. Başkan Nursaçan, fuarlara katılan firmaların yapılan fuarın üzerinden yıllar geçse dahi sipariş aldığını ifade ederek bu konuya ilişkin örnekler de verdi. Sözlerine birlik beraberlik vurgusu yaparak son veren Kayseri OSB Başkanı Nursaçan, iki kişinin bir araya gelmesi halinde iki kişilik değil çok daha büyük bir güç oluştuğunu söyledi ve birbirimizi sevmemiz için yüzlerce sebebin bulunduğunu kaydetti.

Toplantıya katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan da birlik beraberliğin sektörün yolunun açılmasına katkı sağlayacağını belirtti. Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nin ürünlerin tanıtılması ve satışlarının artması için daha fazla kullanılması gerektiğini ifade eden Beyhan, "Elimizin altında Kayseri OSB Fuarı gibi bir değer var. Bu değeri en güzel şekilde kullanmalıyız" dedi. Toplantı karşılıklı görüş alışverişiyle devam etti. - KAYSERİ

Başkan Nursaçan, çelik kapı üreticileri ile bir araya geldi
Başkan Nursaçan, çelik kapı üreticileri ile bir araya geldi
Başkan Nursaçan, çelik kapı üreticileri ile bir araya geldi
Başkan Nursaçan, çelik kapı üreticileri ile bir araya geldi
Başkan Nursaçan, çelik kapı üreticileri ile bir araya geldi
Başkan Nursaçan, çelik kapı üreticileri ile bir araya geldi
Başkan Nursaçan, çelik kapı üreticileri ile bir araya geldi

Türkiye, Kayseri, Fuar, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Nursaçan, çelik kapı üreticileri ile bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi


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