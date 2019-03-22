Başkan Nursaçan'dan Özdoğan'a Tam Destek

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Hacılar Belediye Başkan Vekili ve Cumhur İttifakı Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan'ı ziyaret ederek 31 Mart Yerel seçimlerinde destek ve başarı temennisinde bulundu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Hacılar Belediye Başkan Vekili ve Cumhur İttifakı Hacılar Belediye Başkan Adayı Bilal Özdoğan'ı ziyaret ederek 31 Mart Yerel seçimlerinde destek ve başarı temennisinde bulundu.



Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Dur ile birlikte Başkan Vekili Özdoğan'a iade-i ziyarette bulunarak Hacılar'a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eden OSB Başkanı Nursaçan, "Yaptığınız hizmetlerin inşallah artarak devam etmesi beklentisi içinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Hacılarımız çok güzide, önemli bir ilçemiz. Hakikaten burada birlik beraberlik, oldukça güzel bir uyum içerisinde hizmetler de devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde de daha güzel başarılı gelişmelerin ve hizmetlerin olacağına inancımız tam. Ekibinize ve size de başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.



OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'a yaptığı ziyaret ve destekleri için teşekkür eden Özdoğan ise; "Başkanımızın Organize Sanayisine yaptığı hizmetler ortada. İnşallah yaptığı hizmetler artarak devam edecek. Biz de değerli katkıları ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Cumhur ittifakı adayı olarak Hacılarımızın birlik ve beraberlik içerisinde olduğunun açık göstergesi. Desteklerinden, dualarından dolayı başkanıma, yönetim kurulu üyesi değerli ağabeyimiz Yavuz Dur'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Yapılan konuşmaların ardından Özdoğan ve Nursaçan, yeni dönemde Hacılar için yapılacak proje ve yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundular. - KAYSERİ

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