Başkan Nursaçan'dan Türkiye ekonomisine güven çağrısı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Türkiye ekonomisine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Nursaçan, "Maliyetlerdeki artışa, enflasyon ve hayat pahalılığına rağmen, başta büyüme ve ihracat olmak üzere makro ekonomik değerlerdeki yükseliş, yeni bir dönemin habercisi" dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, pandemi ortamının baskıları, maliyetlerdeki artış ve dönemsel zorluklara rağmen Türkiye'nin ekonomi alanında yeni bir başarı öyküsü yazmanın eşiğinde olduğunu dile getirdi. Zor bir dönemden geçildiğini vurgulayan, ancak sabırlı olmak gerektiğini ifade eden Nursaçan; "Elbette zor bir dönemden geçiyoruz. Hem vatandaşlarımızın geçinme konusunda sıkıntıları var, hem de iş aleminin önünde maliyet kaynaklı zorluklar var. Ancak, Türkiye'nin sahip olduğu deneyim, yüksek potansiyel ve enerji her türlü zorluğu yenecektir. İhtiyacımız olan tek şey birazcık sabır" dedi. Sözlerinin hamaset değil, sahanın sesi olduğuna işaret eden Başkan Tahir Nursaçan, Türkiye ekonomisinin verilerinin doğru okunması halinde, ülkenin büyük bir sıçrama yapmak için güç topladığının açıkça görüleceğini kaydetti.

" OSB'ler sessiz sedasız destan yazıyor"

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyeliğini de yürüten Başkan Nursaçan, "2021 yılının yüzde 9 büyüme ile geçileceğinin ayak sesleri gümbür gümbür duyuluyor. Son bir yıllık ihracatımız 207,5 milyar dolara ulaştı. Yılı da inşallah 210 milyar dolara yükselerek tamamlayacağız. İstihdamda artışın çok önemli sinyalleri var. Piyasaların dört gözle beklediği faiz indirimlerinin ise, ilk Merkez Bankası toplantısında çıkacağına dair güçlü işaretler var. Bütün bunları, ekonomimizin yeni bir sıçrama için güç topladığının işaretleri olarak değerlendiriyorum. Benim tezimin ve sözlerimin dayanağı, Türkiye'deki 353 Organize Sanayi Bölgesi'ndeki olağanüstü pozitif gelişmelerdir. OSB'lerimizdeki tesislerimiz yatırım, büyüme ve istihdam konularında sessiz sedasız destan yazıyorlar" diye konuştu. Türkiye'nin yıllardır sürdürdüğü siyasi istikrarın tabii bir sonucu olarak sanayiye ama özellikle Organize Sanayi Bölgelerine özel önem verildiğine ve desteklendiğine dikkati çeken Başkan Nursaçan, günümüzde sanayide, üretimde ve ihracatta yakalanan büyük başarıların, bu alana yapılan yatırımların haklı bir geri dönüşü olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin tek başına bile Türkiye sanayisinin gücünü ortaya koyacak bir örnek olduğunu belirten Tahir Nursaçan, "22 milyon metrekare alan üzerinde bin 250 firma, 80 bin kişilik istihdam ordusu, Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrali, Türkiye'nin en büyük mobilya üretim merkezi, Türkiye'nin en büyük itfaiyesi, Türkiye'nin en modern fuar alanı, OSB üyelerine yönelik Tasarım Merkezi ve 2 bin 800 öğrenci kapasiteli Türkiye'nin en büyük OSB içi mesleki ve teknik liselerinden biri Kayserimizde ve OSB'mizdedir. Öğrencilerimizin tamamı OSB'mizde iş buluyor. 2.500 kapasiteli yeni bir mesleki teknik lise için de kolları sıvadık. Kayseri OSB, ülkemizin kalbinde Anadolumuza has tevazu ile bir yıldız gibi parlamaktadır. Şüphe duyanları, hamaset diyenleri ve inanmayanları, son yıllarda katbekat büyüyen sanayi bölgemize bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ