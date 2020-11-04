Başkan Nursaçan Ekim Ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi - Son Dakika

Başkan Nursaçan Ekim Ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

04.11.2020 08:56
Başkan Nursaçan Ekim Ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi, System.String[]

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ekim Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ekim Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi.

Başkan Nursaçan; "Bilindiği üzere tüm dünyayı kasıp kavuran küresel düzeyde etkili olan COVID-19 salgınının tüm dünyada ekonomik ve sosyal etkileri olmasına rağmen 3. çeyrekte Kayseri'de ihracatımız artmaya devam etmektedir. Birçok dünya ülkesine kıyasla şükürler olsun ki Türkiye'de göstergelerimiz iyi gidiyor. Pandemi süreci ile birçok sektörde yaşanan durgunluk hükümetimizin aldığı tedbirler ve destekler ile hissedilir derece iyileşme göstermektedir. Kayseri'de Ekim ayında ihracatın, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 13.18 arttığını ve 2020'nin ilk 10 ayında Kayseri'den yapılan toplam ihracatın 2 milyar 16 milyon liraya ulaşmıştır. Bin 250 fabrika ve yaklaşık 70 bin üzerinde çalışanı bulunan Kayseri OSB'de 2019 yılı Ekim ayı verilerine oranla 2020 yılı Ekim ayı elektrik tüketiminde yüzde 10,6 ve doğalgaz tüketiminde ise yüzde 9,3'lük bir artış gözlemlenmektedir. Elektrik ve doğalgaz tüketiminin artmış olması üretiminde arttığının doğrudan bir göstergesidir. Pandemiyi mümkün olan en az hasarla atlatacağımızı ve pandemi sonrası en hızlı toparlanacak ülkeler arasında olacağımıza inanıyorum. Sanayi sektörüne verilen destekler; ekonomiye, üretime, istihdama ve ihracata olumlu olarak geri dönmektedir. Bu gelişmeler doğrultusunda Hükümetimizin sanayi ve ticaretin canlanmasını etkileyecek reformlara devam etmesi en önemli beklentimizdir. Bu çerçevede; Ülke olarak, yüksek milli değerlere sahip olmak, ekonomik olarak bir kalkınma rampasına oturmak ve küreselleşen dünyada söz sahibi olmak en önemli hedefimiz olmalıdır. Sanayiciler olarak bizler; ülkemizin gelişiminin ve kalkınma hızının sürekliliğin devam etmesi adına yatırım hamlelerini devam ettirmeli, en zor dönemlerde bile çalışmaya, üretmeye devam etmeliyiz. Türkiye, güçlü yatırım, üretim ve ihracat altyapısıyla ihracatta ve büyümede öncü olmaya yeni dönemde de devam edecektir. Yenidünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer alabilmemiz için üreticilerimizin korunması ve desteklenmesi büyüm önem arz etmektedir." dedi. - KAYSERİ

Başkan Nursaçan Ekim Ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi

Türkiye, Kayseri, İhracat, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Nursaçan Ekim Ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi - Son Dakika


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