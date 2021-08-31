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Başkan Nursaçan: "Ekonomimiz büyüdükçe teknik eleman ihtiyacımız artıyor" - Son Dakika

Başkan Nursaçan: "Ekonomimiz büyüdükçe teknik eleman ihtiyacımız artıyor"

31.08.2021 11:06
Başkan Nursaçan:

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Nursaçan, mesleki ve teknik liselere olan ihtiyacın her geçen gün arttığını belirtti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Nursaçan, mesleki ve teknik liselere olan ihtiyacın her geçen gün arttığını belirtti. Bu ihtiyacı gördükleri için ikinci teknik koleji yapmak üzere tüm hazırlıkları tamamladıklarını vurgulayan Başkan Nursaçan, Türkiye ekonomisinin can damarını oluşturan Organize Sanayi Bölgelerinin, en büyük eksikliklerinden olan yetişmiş eleman eksikliğini giderme konusunda kendi göbeklerini kendi elleriyle kesmeye çalıştıklarını kaydetti.

Türkiye'nin en büyük ihtiyaçlarından olan mesleki ve teknik lise mezunu meslek sahibi eleman yetiştirme konusunda kolları sıvayan Organize Sanayi Bölgeleri, bölgesel ihtiyaçları karşılamaya yönelik oluşturulan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile nefes alıyor. Organize Sanayi Bölgeleri İçi Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Raporu'na göre, Türkiye'de 42 ilde 66 OSB içinde 76 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bulunuyor. Bu okullarda sanayinin ihtiyaç duyduğu 47 alan ve 105 dal mevcut. Bu liselerde okuyan öğrenci sayısı ise 60 bin 890. Bu öğrencilerin hemen hemen tamamı, içinde bulundukları OSB'lerde staj yapıyor ve iş imkanı buluyor. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Nursaçan, OSB içi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci sayısı itibarıyla en büyük kapasitenin Kayseri OSB'de olmasına rağmen yetersiz olduğunu vurgulayarak, "OSB içi meslek liselerimiz, günümüzde sanayimizin itici gücü durumuna gelmiştir. İstediğiniz kadar sermayeniz, altyapınız ve kaynağınız olsun, eğer bunları çalıştıracak kalifiye elemanınız yoksa beyhudedir. Bugün itibarıyla idaremizde bulunan Özel Kayseri OSB Teknik Koleji öğrenci sayımız, raporda da tespit edildiği gibi 2 bin 775'dir. Bu öğrencilerimizin tamamı OSB'mizde staj yapmakta ve iş bulmaktadır. Ancak, biz meslek lisemize müracaat eden öğrencilerimizin hepsine kapasitemizin dolması sebebiyle olumlu cevap veremiyoruz" diye konuştu.

OSB içi Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nin içinde kurulduğu OSB'nin ihtiyaçlarına göre yapılandığına işaret eden Başkan Nursaçan, "Biz 2 bin 500 öğrenci daha kabul edecek bir okul planlıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız son aşamasına geldi. Öğrencilerden ve ailelerden teveccüh görüyoruz. Sanayicimizin de talebi var. Biz de OSB olarak bu ihtiyacı gidereceğiz. Bir kez daha tekrar ediyorum ki, eli tornavida tutan yetişmiş 5 bin elemanın işi şu anda bizin OSB'mizde hazır. Devletimizin bu okulların açılmasındaki gayret ve destekleri için minnetlerimi sunarken, bizim OSB'miz ve diğer OSB'lerin taleplerinin de bir an önce değerlendirilmesini bekliyorum" dedi.

OSB İçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi raporu

Türkiye'de 42 ilde 66 OSB'de 76 MTAL okul var.

Türkiye'de Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde okutulmak üzere 47 Alan, 105 Dal mevcut.

En çok alt dalı olan alan, Makine ve Tasarım Teknolojisidir. (10 alt dal)

OSB Dışı okullara 14 Alan, 37 dala maddi destek sağlanırken, OSB İçi MTAL okullara 16 Alan, 49 dalda destek sağlanmaktadır.

Öğrencisi en çok olan okul Özel Kayseri OSB Teknik Koleji'dir. (2.775 öğrenci)

Devlet desteği olmamasına rağmen açılan tek alan. İzmir-Pancar OSB MTAL Uçak Bakım bölümüdür. (ücret velilerden karşılanmaktadır.)

En çok dalda sınıf açan okullar, 14 dal ile Adıyaman Mimar Sinan MTAL ve Resmi Sivas MTAL'dir. Her iki okulda Resmi niteliktedir.

En çok öğretmeni olan okul: Özel İkitelli OSB MTAL (125 Öğretmen)

En çok dersliği olan okul: Özel Kayseri OSB MTAL (117 Derslik)

Toplam öğrencilerden % 30'u Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında eğitim görmektedir. Bunu % 19 ile Makine ve Tasarım Teknolojisi takip etmektedir. - KAYSERİ

Başkan Nursaçan: Ekonomimiz büyüdükçe teknik eleman ihtiyacımız artıyor

Kayseri, Türkiye, Okul, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Nursaçan: 'Ekonomimiz büyüdükçe teknik eleman ihtiyacımız artıyor' - Son Dakika


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