Başkan Nursaçan: "Kayseri OSB'nin değeri 6 yılda 12 kat arttı" - Son Dakika

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ali Yedikaya ve yönetim kurulu üyeleri Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti. SMMMO Başkanı Yedikaya, Başkan Nursaçan'ın yaptığı çalışmaları gıpta ile izlediklerini belirtti. Başkan Nursaçan da görevde bulundukları 6 yıl içinde Kayseri OSB'nin Türkiye'nin en prestijli OSB'leri arasına girdiğini ve değerinin 6 yılda 12 kat arttığını söyledi.

Kayseri Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'a nezaket ziyaretinde bulunarak bir süre görüştü. Kayseri OSB'nin kente yön veren ve değer katan bir kurum olduğunu dile getiren Kayseri SMMMO Başkanı Ali Yedikaya, Başkan Tahir Nursaçan'ın yaptığı yatırımları gıpta ile izlediklerini belirtti. Bu çalışmalarla onur duyduklarını vurgulayan Yedikaya, "Kayserimizin geleceğine yönelik ufkunu açan projeler yaptığınız için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kayseri SMMMO yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren ve SMMMO yönetimine görevlerinde başarı dileyen Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri OSB'nin değerine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kayseri OSB'nin değerini 12-13 kat artırdıklarını vurgulayan Başkan Nursaçan, "Göreve geldiğimizde OSB'deki arsaların değeri 1,5 milyar liraydı. Bugün değeri 18-20 milyar lira oldu. Bu noktaya elbette kolay gelinmedi. Lafla bu işler olmuyor. Masa başında arsa bölüşmekle de olmuyor. Şeffaf çalışmayla bu noktaya geliniyor. Türkiye'nin en güzide fuarı, GES'i, teknik koleji, modern itfaiyesi gibi yatırımlarla Türkiye'nin en prestijli OSB'lerinden birisi haline geldik. Sen ben bizim oğlan değil, ortak akılla çalışıyoruz. Şanlı bayrağımızın altında vatanımız için hep birlikte mücadele edeceğiz" dedi.

Ziyarette Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürü Ali Yaprak ile OSB Genel Sekreteri Adil Özhan da yer aldı. - KAYSERİ