Başkan Nursaçan: "Miraçta ümitsizliği, çaresizliği, kederi ve elemi bir kenara koyup yeniden hakka yönelme vardır" - Son Dakika

Başkan Nursaçan: "Miraçta ümitsizliği, çaresizliği, kederi ve elemi bir kenara koyup yeniden hakka yönelme vardır"

09.03.2021 15:15
Başkan Nursaçan:

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan; Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan; Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Nursaçan mesajında; "Miraç, sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in manevi anlamda en yüksek dereceye ulaştığı, içinde büyük hikmetler barındıran, bereketli bir gecedir. Miraç'ta durulma, arınma, koruma ve kollanma vardır. Miraçta ümitsizliği, çaresizliği, kederi ve elemi bir kenara koyup yeniden hakka yönelme vardır. Kandil geceleri, insanımızın gönlünü aydınlatan, toplumumuzun manevi değerlerinin güçlenmesini sağlayan, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık ilişkilerimizin pekiştiği özel gecelerdir. Hep birlikte, sevgili Peygamberimizin Miraç'ından ilham alarak bireysel ve toplumsal yükselişin yol, yöntem ve çarelerini aramalıyız. Bu mübarek gecenin İslam Alemi'nin birliği, dirliği ve beraberliğine; insanlığın selameti, huzuru, sağlığı, barışı ve mutluluğuna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, başta sevgili Kayserili hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve İslam Alemi'nin Miraç Kandili'ni kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Başkan Nursaçan: Miraçta ümitsizliği, çaresizliği, kederi ve elemi bir kenara koyup yeniden hakka yönelme vardır

Organize Sanayi Bölgesi, Münir Karaloğlu, Miraç Kandili, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Nursaçan: 'Miraçta ümitsizliği, çaresizliği, kederi ve elemi bir kenara koyup yeniden hakka yönelme vardır' - Son Dakika


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