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Başkan Nursaçan: "Sporcu ithalatından ihracatına geçmeliyiz" - Son Dakika

Başkan Nursaçan: "Sporcu ithalatından ihracatına geçmeliyiz"

07.07.2021 11:30
Başkan Nursaçan:

Kayseri OSB Başkanı Nursaçan, ASKF Başkanı Önal ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinde sporu sanayici gözüyle değerlendirdi.

Kayseri OSB Başkanı Nursaçan, ASKF Başkanı Önal ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinde sporu sanayici gözüyle değerlendirdi.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Mutlu Önal ve yönetim kurulu üyeleri Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti. Karşılıklı destek içeren açıklamaların yapıldığı ziyarette geleceğimiz olan gençler için sporun önemini vurgulayan Başkan Tahir Nursaçan, gençlerimizin spora daha fazla yönelmesi ve sporcu ihracatına geçilebilmesi için daha fazla çalışılması gereğini vurguladı. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Mutlu Önal ve yönetim kurulu üyelerinin Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaretinde Organize Sanayi Bölge Müdürü Ali Yaprak ve OSB Genel Sekreteri Adil Özhan da yer aldı.

ASKF Yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Mutlu Önal ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar dileklerinde bulunan Kayseri OSB Başkanı Nursaçan, memleketin geleceğinin eğitimde, eğitimin başarısının da sporda olduğunu dile getirerek, spor yapan kişinin zihnen ve bedenen çok daha sağlıklı olduğunu belirtti. Gençlerin spora daha fazla yönelmesi için herkesin amatör spora destek vermesinin lazım geldiğini vurgulayan Başkan Nursaçan, sporda da ithalattan ihracata geçilmesi ve yurt dışına daha fazla sporcu transferinin yapılabilmesi için çalışılması gerektiğini söyledi. Kayseri ASKF Genel Başkanı Mutlu Önal da sporu daha fazla yaygınlaştırarak gençlerin spora yönelmesini sağlamak suretiyle daha başarılı sporcuların yetişmesi için çalışacaklarını belirtti. Başkan Mutlu Önal, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin çalışmalarını da takdirle karşıladıklarını belirterek Başkan Tahir Nursaçan'ın her zaman yanında olduklarını kaydetti.

Kayseri OSB Başkanı Nursaçan, ziyaretin ardından Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal ve yönetim kurulu üyelerine Ahi Evran Konferans Salonu'nu gösterdi ve OSB'de yapılan çalışmaları anlattı. - KAYSERİ

Başkan Nursaçan: Sporcu ithalatından ihracatına geçmeliyiz
Başkan Nursaçan: Sporcu ithalatından ihracatına geçmeliyiz
Başkan Nursaçan: Sporcu ithalatından ihracatına geçmeliyiz

Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Nursaçan: 'Sporcu ithalatından ihracatına geçmeliyiz' - Son Dakika


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