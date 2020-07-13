Başkan Nursaçan: "Türk Milletinin topyekûn 'Türkiye geçilmez' dediği tarihin adıdır 15 Temmuz" - Son Dakika

Başkan Nursaçan: "Türk Milletinin topyekûn 'Türkiye geçilmez' dediği tarihin adıdır 15 Temmuz"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi(KOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi(KOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Nursaçan, mesajında şu ifadelere yer verdi; "15 Temmuz gecesi, vatanımızı, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz, cefakar ve fedakar millete doğrultarak hain, kalleş ve kanlı bir darbe ve işgal girişiminde bulunmuşlardı. Ancak, milletimiz, darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi, cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Hain ellerin, millet iradesiyle seçilmiş hükümete karşı darbe teşebbüsüne kalkışması asla kabul edilemez. Milli iradeye sahip çıkmak nefes aldığımız sürece hepimizin boynumuzun borcudur. Türkiye büyük bir devlettir. Milletimiz büyük bir millettir. Bu haince girişim, ülkemize zarar vermek isteyenlerin son çırpınışı olacak ve tarihin çöplüğünde yerlerini alacaklardır inşallah. Kardeşliğimizi bozanlar, Türk adaleti karşısında en ağır şekilde cezalandırılacaktır. İş dünyası olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada hükümetimiz ve devletimizin yanındayız. Gün, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma günüdür. Yeni ve güçlü Türkiye'de hainlerin yeri olmayacaktır. Ülkemiz ve milletimiz, bu vatan hainliğini ve alçaklığı asla unutmayacak, nesilden nesile aktaracak ve hafızasından hiç silmeyecektir." - KAYSERİ

Kayseri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Nursaçan: 'Türk Milletinin topyekûn 'Türkiye geçilmez' dediği tarihin adıdır 15 Temmuz' - Son Dakika
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