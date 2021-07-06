Kayseri'den kısa kısa

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, devam eden hizmet ve yatırımlarla ilçeye kazandırılacak projeleri belediye meclisi üyelerine tanıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gezide, Talas Belediyesi tarafından devam ettirilen Çimenli Caddesi yenileme çalışması, Bilge Kağan Caddesi yağmur suyu hatlarının güçlendirilmesi, Üniversite TOKİ-7/24 Kütüphane arası park ve yeşil yol yapımı gibi çalışmalar gösterilip yapımı tamamlanan Osman-Neyire Akgöz ASM ve Cemil Baba Kur'an Kursu binasında da inceleme yapıldı.

Nursaçan ve Büyüksimitci'den kutlama

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Türkiye'nin en büyük ikinci 500 firması arasına giren sanayicileri tebrik etti.

Nursaçan, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020" listesine Kayseri'den 12 firmanın girdiğini belirtti.

Kayseri'nin, üreten ve ihracatını sürekli artıran bir şehir olduğunu aktaran Nursaçan, şunları kaydetti:

"Kayserili sanayicilerimiz, ülkemiz ve şehrimizin başarısı için gece gündüz demeden gayret göstermeye devam ediyor. Açıklanan ilk ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan Kayseri firmaları içerisinde çok sayıda üyemizin yer alması da bizlere ayrıca mutluluk ve gurur veriyor. İSO ilk ve ikinci 500 listesine girerek şehrimizi başarıyla temsil eden firma sayısının önümüzdeki yıllarda artması en büyük dileğimizdir. Bu aşamada sanayicisinden mühendisine, ustasından işçisine herkese büyük sorumluluklar düşmektedir. Birlik beraberlik içerisinde üretime destek vermeye devam edeceğiz."

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de tüm zorluklara rağmen, sanayicilerin elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettiğini vurguladı.

Kayserili firmaların üretim ve ihracat yapmaya, istihdam oluşturmaya devam ederek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürdüğünü aktaran Büyüksimitci, sıralamada yer alan tüm üyeleri tebrik ettiğini ifade etti.

Kocasinan Belediyesinin kurban kesim ve satış alanındaki çalışmaları

Kocasinan Belediyesi, Kurban Bayramı'nın daha sağlıklı, temiz ve huzurlu bir ortamda geçmesini sağlamak amacıyla modern mobil kesimhaneleri ve kurban satış alanlarında hazırlıklarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Oymaağaç Mahallesi'nden Erkilet Bülbül Pınarı mevkisine taşınan ve 110 bin metrekare alana kurulan kurban kesim ile satış alanında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Yapılan hizmetlerle vatandaşların sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesine katkı sunmayı amaçladıklarını aktaran Çolakbayrakdar, "Bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi alnımızın akıyla bu hizmeti yerine getirebilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da malum süreç nedeniyle tedbirlerimizi daha fazla artırdık. Vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini huzurlu bir şekilde yapmaları için daha büyük alana taşıdığımız Erkilet'teki kesim yerimizi hazır hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı.