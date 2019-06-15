Son Dakika Haberleri: Başkan Ocak'a hayırlı olsun ziyaretleri
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Başkan Ocak'a hayırlı olsun ziyaretleri

3 saat önce

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak'a makamında hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Başkan Ocak'a hayırlı olsun ziyaretleri, System.String[]
Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak'a makamında hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Başkan Ocak'ı makamında ilk olarak Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, AK Parti Bilecik İl Genel Meclis Üyesi Zeki Kayadelen ve Bilecik'in Söğüt İlçe Belediye Başkanı İsmet Sever ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ocak konuklarına teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Ocak, "Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, AK Parti Bilecik İl Genel Meclis Üyesi Zeki Kayadelen ve Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever bizleri makamımızda ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Kendilerine samimi davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum" diye belirtti. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:00 Kaynak: İHA
Meclis Başkanı, Vezirhan, Hüseyin Ocak, Bilecik, Yaşam
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