Başkan Ocak'a Hayırlı Olsun Ziyaretleri Devam Ediyor
43 dakika önce
Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:16 Kaynak: İHA
'in Vezirhan
Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak
'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.
31 Mart mahalli idareler seçimlerinde Vezirhan Belediye Başkanlığı görevine gelen Hüseyin Ocak'a kendisini ziyarete gelenleri makamında ağırladı. Başkan Ocak, tebrikleri alırken aynı zamanda halkın istek ve taleplerini dinliyor. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ocak, "Bizleri ziyaret eden tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza ve halkımıza çok teşekkür ediyorum. Vezirhan için elimizden geleni yapacağız. 2019'dan 2023'e kadar 5 yıl boyunca Vezirhan'ımızı geliştirmek için çabalayacağız. Tekrardan bizim yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK
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