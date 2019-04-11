Son Dakika Haberleri: Başkan Ocak'a Hayırlı Olsun Ziyaretleri Devam Ediyor

Başkan Ocak'a Hayırlı Olsun Ziyaretleri Devam Ediyor

43 dakika önce

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Başkan Ocak'a Hayırlı Olsun Ziyaretleri Devam Ediyor, System.String[]
Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

31 Mart mahalli idareler seçimlerinde Vezirhan Belediye Başkanlığı görevine gelen Hüseyin Ocak'a kendisini ziyarete gelenleri makamında ağırladı. Başkan Ocak, tebrikleri alırken aynı zamanda halkın istek ve taleplerini dinliyor. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ocak, "Bizleri ziyaret eden tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza ve halkımıza çok teşekkür ediyorum. Vezirhan için elimizden geleni yapacağız. 2019'dan 2023'e kadar 5 yıl boyunca Vezirhan'ımızı geliştirmek için çabalayacağız. Tekrardan bizim yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:16 Kaynak: İHA
Bilecik, Hüseyin Ocak, Vezirhan, Yaşam
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