Son Dakika Haberleri: Başkan Ocak, Başkan Özden ile bir araya geldi
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Başkan Ocak, Başkan Özden ile bir araya geldi

2 saat önce

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, Bilecik'in Yenipazar İlçe Belediye Başkanı İlhan Özden'i makamında ziyaret etti.

Başkan Ocak, Başkan Özden ile bir araya geldi, System.String[]
Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, Bilecik'in Yenipazar İlçe Belediye Başkanı İlhan Özden'i makamında ziyaret etti.

Başkan Ocak, ziyaretleri kapsamında ilk olarak Bilecik'in Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden'i ardından Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Vezirhan Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Ziyaretler sonrası açıklama yapan Başkan Ocak, "Yenipazar Belediye Başkanımız değerli dostum İlhan Özden'i makamında ziyaret ettim. Kendisiyle çalışmalarımız hakkında fikir alışverişinde bulunduk. İlgi ve alakalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ziyaret sonrası Jandarma Teşkilatımızın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü vesilesiyle Vezirhan Jandarma Karakol Komutanlığımızı ziyaret ettik. Karakol komutanlarımıza ve erlerimize işlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:12 Kaynak: İHA
Vezirhan, Bilecik, İlhan Özden, Yaşam
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