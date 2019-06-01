Başkan Ocak, belediye personeli ile bayramlaştı
1 saat önce
Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, makamında kendisini ziyaret eden belediye personeli ile bayramlaştı.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:47 Kaynak: İHA
'in Vezirhan
Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak
, makamında kendisini ziyaret eden belediye personeli ile bayramlaştı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ocak, belediye personellerine teşekkür etti. Ardından bir açıklama yapan Başkan Ocak, "Bayram tatili arifesinde personelle buluşarak, personellerimizin Ramazan Bayramı
'nı kutladık. Herkesin Ramazan Bayramı kutlu olsun" dedi. - BİLECİK
Bu görüntüler Erzurum'dan değil Aydın'dan
Uyuyan Suudi Prens, 14 yıl sonra başını hareket ettirdi
LGS'ye giderken kaza geçirdiler: Otomobil ortadan ikiye bölündü
Jose Antonio Reyes, trafik kazasında hayatını kaybetti.