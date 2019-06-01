Son Dakika Haberleri: Başkan Ocak, belediye personeli ile bayramlaştı
Son Dakika Yaşam Haber

Başkan Ocak, belediye personeli ile bayramlaştı

1 saat önce

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, makamında kendisini ziyaret eden belediye personeli ile bayramlaştı.

Başkan Ocak, belediye personeli ile bayramlaştı, System.String[]
Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, makamında kendisini ziyaret eden belediye personeli ile bayramlaştı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ocak, belediye personellerine teşekkür etti. Ardından bir açıklama yapan Başkan Ocak, "Bayram tatili arifesinde personelle buluşarak, personellerimizin Ramazan Bayramı'nı kutladık. Herkesin Ramazan Bayramı kutlu olsun" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:47 Kaynak: İHA
Hüseyin Ocak, Vezirhan, Bilecik, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu görüntüler Erzurum'dan değil Aydın'dan Uyuyan Suudi Prens, 14 yıl sonra başını hareket ettirdi LGS'ye giderken kaza geçirdiler: Otomobil ortadan ikiye bölündü Jose Antonio Reyes, trafik kazasında hayatını kaybetti.

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 14:58:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Ocak, belediye personeli ile bayramlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]