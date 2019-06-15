Başkan Ocak'ın Eskişehir temasları
3 saat önce
Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak bir takım temaslar için Eskişehir'e gitti.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:14 Kaynak: İHA
'in Vezirhan
Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak
bir takım temaslar için Eskişehir
'e gitti.
Başkan Ocak, Eskişehir temasları kapsamında Devlet Su İşleri
(DSİ) Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyaretleri sonrası bir açıklama yapan Başkan Ocak, "Beldemizde yapılması düşünülen çalışmaları görüşmek üzere DSİ Bölge Müdürlüğü Havza
Yönetimi İzleme ve Tahsisler Şube Müdürü Gökhan Umur'u ziyaret ettik. Kendileriyle DSİ ile alakalı çalışmaların gidişatı konusunda bilgi alışverişinde bulunduk. İlgi ve alakasından dolayı şube müdürümüze teşekkür ederiz" açıklamalarında bulundu. - BİLECİK
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