Başkan Ocak, kantar çalışmalarını inceledi
2 saat önce
Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, beldede bulunan kantar alanında incelemede bulundu.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:00 Kaynak: İHA
'in Vezirhan
Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak
, beldede bulunan kantar alanında incelemede bulundu.
Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, kantar alanındaki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemeleri sonrasında kısa bir değerlendirme yapan Ocak, "Ekiplerimizle birlikte belde kantarımızda incelemelerde bulunduk. Kantar alanında yapılacak olan duvar, sıva ve çevre düzenleme işleri için planlama yaptık. Çalışmalarımız en kısa süre içinde tamamlanacak" dedi. - BİLECİK
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