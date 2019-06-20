Son Dakika Haberleri: Başkan Ocak, kantar çalışmalarını inceledi
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Başkan Ocak, kantar çalışmalarını inceledi

2 saat önce

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, beldede bulunan kantar alanında incelemede bulundu.

Başkan Ocak, kantar çalışmalarını inceledi, System.String[]
Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, beldede bulunan kantar alanında incelemede bulundu.

Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, kantar alanındaki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemeleri sonrasında kısa bir değerlendirme yapan Ocak, "Ekiplerimizle birlikte belde kantarımızda incelemelerde bulunduk. Kantar alanında yapılacak olan duvar, sıva ve çevre düzenleme işleri için planlama yaptık. Çalışmalarımız en kısa süre içinde tamamlanacak" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:00 Kaynak: İHA
Bilecik, Hüseyin Ocak, Vezirhan, Yaşam
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