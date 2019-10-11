Başkan Ocak, şehit aileleri ve protokol üyelerini ziyaret etti

Şehit-Gazi Sen Genel Başkanı Fatih Ocak ve heyeti, Hakkari'deki ziyaretlerini sürdürüyor.



Dün Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar'ı makamında ziyaret eden Şehit-Gazi Sen Genel Başkanı Fatih Ocak, beraberindeki Başkan Yardımcısı Serkan Gül, Şehit -Gazi Sen Hakkari İl Başkanı Şirin Adıyaman ve Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman ile şehit ailelerini ziyaret etti. Kentin değişik mahallelerinde ikamet eden şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet ederek sorun ve sıkıntılarını yerinde dinleyen Genel Başkan Ocak ve beraberindeki heyet, daha sonra Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı makamında ziyaret etti.



Müdür Aydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan heyet, ardından Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar'ı, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Piyade Komando Albayı Hamdi Ünal Akmeşe'yi ziyaret ederek bir süre sohbet etti.



Şehit-Gazi Sen heyeti, kamu kurum ve kuruluş amirlerine yönelik ziyaretlerini ise sürdürüyor. - HAKKARİ