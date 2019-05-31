Son Dakika Haberleri: Başkan öğrencilere başarılar diledi
Son Dakika Güncel Haber

Başkan öğrencilere başarılar diledi

42 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Liseye Geçiş Sınavı (LGS)'na girecek tüm öğrencilere zihin açıklığı ve başarı diledi.

Başkan öğrencilere başarılar diledi, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Liseye girecek öğrencilere başarılar dileyerek "Çocuklarımızın yaşamına yön verecek olan bu aşamanın, öğrencilerimiz, aileleri ve memleketimiz için başarılara vesile olmasını temenni ediyorum"dedi.

Başkan Tahir Büyükakın, LGS'nin eğitim hayatında öğrenciler için önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayarak, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz değerli öğrencilerimizin, büyük bir azim ve çabayla hazırlandıkları bu sınavı başarılı ile geçeceklerine yürekten inanıyorum. Sınava girecek adaylara en başta sükûnet ve zihin açıklığı diliyorum. Hepimizin arzusu, öğrencilerimizin eğitimlerine meslek seçimlerinde kendilerine kolaylık sunacak bir kurumda devam etmeleridir ve ileride sevdikleri bir meslek sahibi olmalarıdır." dedi. Sınav günü tüm vatandaşların duyarlı olması gerektiğini belirten Başkan Büyükakın, sınava girecek tüm öğrencilere çalışmalarının karşılığını almaları temennisiyle zihin açıklığı ve başarı diledi.

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:44 Kaynak: Bültenler
Kocaeli, Tahir Büyükakın, LGS, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem Mezarlığı'nda köpeklerini arayan çocuklar, 15 haftalık cenin buldu Köfteci dükkanında iğrenç pazarlık! Garson diye alıp zorla fuhuş yaptırdılar İstanbul'da LGS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz Şarkıcı Tuğba Ekinci'den dikkat çeken Ekrem İmamoğlu paylaşımı: Pamuk prens

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 16:26:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan öğrencilere başarılar diledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]