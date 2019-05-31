Başkan öğrencilere başarılar diledi
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Liseye Geçiş Sınavı (LGS)'na girecek tüm öğrencilere zihin açıklığı ve başarı diledi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:44 Kaynak: Bültenler
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Liseye girecek öğrencilere başarılar dileyerek "Çocuklarımızın yaşamına yön verecek olan bu aşamanın, öğrencilerimiz, aileleri ve memleketimiz için başarılara vesile olmasını temenni ediyorum"dedi.
Başkan Tahir Büyükakın, LGS'nin eğitim hayatında öğrenciler için önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayarak, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz değerli öğrencilerimizin, büyük bir azim ve çabayla hazırlandıkları bu sınavı başarılı ile geçeceklerine yürekten inanıyorum. Sınava girecek adaylara en başta sükûnet ve zihin açıklığı diliyorum. Hepimizin arzusu, öğrencilerimizin eğitimlerine meslek seçimlerinde kendilerine kolaylık sunacak bir kurumda devam etmeleridir ve ileride sevdikleri bir meslek sahibi olmalarıdır." dedi. Sınav günü tüm vatandaşların duyarlı olması gerektiğini belirten Başkan Büyükakın, sınava girecek tüm öğrencilere çalışmalarının karşılığını almaları temennisiyle zihin açıklığı ve başarı diledi.
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