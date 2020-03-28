Başkan Oğuz 100 yataklı tesisi sağlık çalışanlarına tahsis etti - Son Dakika

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediyeye ait toplamda 100 yataklı iki tesisi sağlık çalışanlarına tahsis etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada "Koronavirüs ile mücadele Türkiye genelinde tüm hızıyla sürerken, bu mücadelenin baş kahramanları olan sağlık çalışanları da yoğun mesailerine devam ediyor. Belediye Başkanımız Serhat Oğuz, bu kapsamda ilçelerindeki sağlık çalışanları için 100 yataklı iki tesisi kendilerine tahsis etmiştir." denildi.

İlçedeki Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlık personelleri için belediyeye Spor Eğitim ve Kamp Merkezi ile Bocce Tesisleri, sağlık çalışanları için tahsis edildi.

Otel konforunda olan iki tesisten sağlık çalışanları evlerine gitmelerine gerek kalmadan temel ihtiyaçlarını bu tesislerde karşılayabilecek. Tesislerde sağlık çalışanları için düzenli olarak kahvaltı ve sıcak yemek hizmeti de verilecek.

Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Nuri Acar, bu kararı aldığı için Başkan Oğuz'a teşekkür ederek, "Başkanımız sağlık çalışanlarını sürekli yanında ve destekçisi. Bu süreçte çalışanlarımıza bu tesisleri tahsis ettiği için kendisine tüm personelimiz adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Başkan Oğuz da, koronavirüs ile mücadele sürecinde tüm sağlık çalışanlarının insanüstü bir azim ve gayretle çalıştıklarını belirterek, "Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca ve onun nezdinde fedakar sağlık çalışanlarımıza milletçe şükranlarımızı sunuyoruz. Bu süreçte emek veren tüm çalışanlarımız cansiparane çalışmalarıyla dünyaya örnek oldular. Fedakarlıkları ve özverileri takdire şayan. Ne yapsak haklarını ödeyemeyiz." dedi.