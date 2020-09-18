Başkan Oğuz, birinci sınıf öğrencileri için sıralarına kırtasiye seti bıraktı - Son Dakika

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçede 21 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak birinci sınıf öğrencileri için hazırlanan ücretsiz kırtasiye setlerini sıralarına bıraktı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kırtasiye setleri sıralara bırakılmadan önce dezenfekte edildi.

İlçede 1 sınıf öğrencileri için hazırlanan sınıflar ve sıralar, balonlarla süslendi.

Başkan Oğuz, okuldaki ilk günlerinde minik öğrencilere yanlarında olduklarını hissettirmek için hediyeleri hazırladıklarını belirtti.

Ailelerin bütçesine küçük de olsa bir katkı sunduklarını aktaran Oğuz, öğretmenlerin ve velilerin de her zaman yanında olduklarını kaydetti.