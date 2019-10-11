Son Dakika Haberleri: Başkan Oğuz'dan kadın kooperatiflerine ve eğitime destek
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Başkan Oğuz'dan kadın kooperatiflerine ve eğitime destek

1 saat önce

Urla Belediyesi, Urla Eğitim Vakfı ve S.S Gülbahçe Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Başkan Oğuz'dan kadın kooperatiflerine ve eğitime destek, System.String[]

Urla Belediyesi, Urla Eğitim Vakfı ve S.S Gülbahçe Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasında iş birliği protokolü imzalandı.


Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Urla Belediyesi ile Urla Eğitim Vakfı ve S.S Gülbahçe Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi arasındaki iş birliği anlaşmasına imza attı.


Kadın kooperatifi ile imzalanan protokol kapsamında ilçedeki kadınların üretimlerine destek olmak, yapılan faaliyetlerde temel ihtiyaçları karşılama ve kadın emeği konusunda farkındalık çalışmaları hedefleniyor. Eğitim Vakfı ile imzalanan protokol kapsamında ise gençlere; yararlı bilgi, beceri kazandırmak, bireylerin yeteneklerinin geliştirilmesinde ve eğitim bilincinin yükseltilmesinde katkıda bulunmak, bedensel, ruhsal ve zihinsel yönden sağlıklı nesillerin yetişmesini destekleme, eğitim, spor gibi sosyal ve kültürel alanlarda faaliyetler düzenlenmesi hedefleniyor.


"Kooperatifleşmenin destekçisiyiz"


Gülbahçe Kadın Kooperatifi ve Urla Eğitim Vakfı ile imzalanan protokolün Urla ve Urlalılar adına önemli olduğunu belirten Başkan Burak Oğuz, "Yürütülen çalışmalarda iş birliği yapmaktan mutluyuz. Kooperatiflerimize her zaman sahip çıktık ve daha çok kooperatifleşmenin destekçisiyiz. Eğitim ise bizlerin vazgeçilmezidir. Atamızın yolunda, bilimin ışığında nesiller yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız. İşbirliğimizin hayırlı olmasını dilerim" dedi. - İZMİR

Urla Belediyesi, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:40 Kaynak: İHA
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