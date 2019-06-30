Son Dakika Haberleri: Başkan Oğuz'dan yaşlı teyzelere jest
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Oğuz'dan yaşlı teyzelere jest

45 dakika önce

Göreve başladığı günden bu yana aldığı kararlar ve uyguladığı tedbirlerle halkın gönlünü kazanan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediyeye ait hizmet aracıyla bir programdan döndüğü sırada, ellerindeki torbalarla yol kenarında gördüğü yaşlı teyzeleri hizmet aracıyla evlerine bıraktırdı.

Başkan Oğuz'dan yaşlı teyzelere jest, System.String[]
Göreve başladığı günden bu yana aldığı kararlar ve uyguladığı tedbirlerle halkın gönlünü kazanan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediyeye ait hizmet aracıyla bir programdan döndüğü sırada, ellerindeki torbalarla yol kenarında gördüğü yaşlı teyzeleri hizmet aracıyla evlerine bıraktırdı.

31 Mart yerel seçimlerinde Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Serhat Oğuz, göreve başladığı günden bu yana aldığı kararlar ve uyguladığı tedbirlerle halkın gönlünü kazanmaya devam ediyor. Oğuz, bu doğrultuda, belediye bünyesinde makam aracı kullanımına son verdiklerini açıklayarak, hiçbir görevlinin makam aracı kullanmayacağını ifade etmişti. Oğuz, kendisi de dahil olmak üzere tüm belediye personellerinin görevlere resmi hizmet araçlarıyla gideceğini ve görevler ve belediyeyi temsil dışında araç kullanmayacaklarını kaydetmişti.

Teyzeler mutlu oldu

Başkan Oğuz, belediyeye ait hizmet aracıyla bir programdan döndüğü sırada, ellerindeki torbalarla yol kenarında evlerine gitmeye çalışan yaşlı teyzeleri gördü. Aracını durduran Oğuz, burada yaşlı teyzelerle bir süre sohbet etti. Oğuz, sohbetin ardından, yaşlı teyzelerin hizmet aracıyla evlerine götürülmesi talimatını verdi. Teyzeler daha sonra hizmet aracıyla evlerine bırakıldı. Başkan Oğuz'un kendilerine yaptığı jest karşısında mutlu olan yaşlı teyzeler, memnuniyetlerini dile getirdi. Hizmet aracıyla yaşlı teyzeleri evlerine gönderen Oğuz, daha sonra esnafları ziyaret etti.

"Vatandaşlarımızın hizmetkarıyız"

Oğuz, göreve başladığı günden bu yana halka dokunan ve vatandaş odaklı projeler ve uygulamaları hayata geçirmeye çalıştıklarını belirterek, bundan sonra da böyle devam edeceklerini söyledi. Oğuz, "Yaşlı teyzelerimiz alışveriş yaptıktan sonra evlerine döndüğünü gördüm. Yorgun olduklarını görünce kendilerinin evlerine bıraktırdım. Vatandaşlarımızın hizmetkarıyız. Belediyenin tüm imkanlarını onların refahı ve mutluluğu için seferber etmiş durumdayız" diye konuştu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:26 Kaynak: İHA
Serhat Oğuz, Kahramankazan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saadet Partili vekil: Ceza ve Mercan Dede Meclis'te konser versin CHP'li vekil, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li başkanlarla yaptığı toplantıyı eleştirdi Bakan Akar'dan Libya'daki Hafter güçlerinin tehdidine sert yanıt Dikey Geçiş Sınavı bitti! DGS sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 15:11:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Oğuz'dan yaşlı teyzelere jest
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]