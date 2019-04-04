Başkan Oğuz İlk Ziyaretini Okula Yaptı
1 saat önce
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Serhat Oğuz, mazbatasını alarak göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini Gazi İlkokulu'na yaptı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kahramankazan
Belediye Başkanı seçilen Serhat Oğuz
, mazbatasını alarak göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini Gazi İlkokulu'na yaptı. Okul Müdürü
Muzaffer Yılmaz ve öğretmenler tarafından karşılanan Oğuz, okulda düzenlenen kitap imza etkinliğine katıldı.
Ardından sınıfları dolaşarak öğrencilerle fotoğraf çektiren Oğuz, aynı okuldaki oğlu Fatih Bayram
'ın seçim sürecinde kendisine çok destek olduğunu belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:36 Kaynak: AA
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