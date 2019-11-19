Son Dakika Haberleri: Başkan Oğuz minik taraftarlara Ankaragücü forması hediye etti
Son Dakika Güncel Başkan Oğuz minik taraftarlara Ankaragücü forması hediye etti - Son Dakika

Başkan Oğuz minik taraftarlara Ankaragücü forması hediye etti

6 saat önce

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, minik Ankaragücü taraftarlarına forma hediye etti.

Başkan Oğuz minik taraftarlara Ankaragücü forması hediye etti, System.String[]

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, minik Ankaragücü taraftarlarına forma hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamada Başkan Oğuz'un, Ankaragücü'ne destek olmak için ilçeye gelen mobil Ankaragücü mağazasını ziyaret ettiği belirtildi.

Burada mağazayı gezen çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet eden Oğuz'un, minik taraftarlara Ankaragücü forması ve çeşitli ürünler verdiği aktarılan açıklamada, Oğuz'un şu ifadelerine yer verildi:

"Ankaragücü'müzün ve taraftarlarımızın her zaman yanındayız. Ankaragücü'müze destek olmak için geldiğimiz mağazada minik taraftarlarımızla karşılaştık. Onlara Ankaragücü sevgisini pekiştirecek formalar hediye ettik. Şehrimizin gururu Ankaragücü'ne ve tüm Ankaragücü camiasına başarılar diliyorum."

Kahramankazan, Serhat Oğuz, Ankaragücü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:02 Kaynak: AA
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