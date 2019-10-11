Son Dakika Haberleri: Başkan Oğuz, muhtarlarla buluştu
Son Dakika Güncel Başkan Oğuz, muhtarlarla buluştu

Başkan Oğuz, muhtarlarla buluştu

56 dakika önce

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, muhtarlarla bir araya geldiği toplantısında sorun ve talepleri dinledi.

Başkan Oğuz, muhtarlarla buluştu, System.String[]

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, muhtarlarla bir araya geldiği toplantısında sorun ve talepleri dinledi.


Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, düzenlenen toplantıda ilçedeki tüm muhtarlarla buluştu. Urla Belediyesi Başkan Yardımcıları; Erhan Kıpkıp, Yücel Işık, Emine Sağlam Baş'ın da katıldığı toplantıda muhtarların taleplerini dinleyen Başkan Oğuz, muhtarlarla sık sık görüştüklerini söyledi. Oğuz, muhtarla hitaben yaptığı konuşmada, "Her zaman birlik içindeyiz. Bundan sonra da bu devam edecek. Sizler bizlerin mahallerimizdeki gözümüz ve kulağımızsınız. Hep birlikte Urlamız için halkımız için çalışacağız. Mahallelerimizde ne isteğiniz varsa hepsini bizlere aktarın. Bizlerde bu isteklerin üzerinde planlamalar yapıp çalışacağız" şeklinde konuştu.


Başkan Burak Oğuz'a çalışmaları ve ilgisi için teşekkür eden muhtarlar da, "Başkanımızla her zaman uyum içinde çalıştık. Ne istediysek elinden geldiğince yapmaya çalıştı. Bundan sonrada hep birlikte uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde ifadelere yer verdi. - İZMİR

Urla Belediyesi, Burak Oğuz, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:00 Kaynak: İHA
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