Son Dakika Haberleri: Başkan Oğuz: "Önceliğimiz kırsal kalkınmaya destek olmak"
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Başkan Oğuz: "Önceliğimiz kırsal kalkınmaya destek olmak"

3 saat önce

Urla Belediyesi ve Mahmut Türkmenoğlu Kooperatifçilik Vakfı arasında imzalanan işbirliği protokolü imza töreninde konuşan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Urla Belediyesi olarak öncelikli hedefimiz kırsal kalkınmaya öncü ve destek olmak" dedi.

Başkan Oğuz:

Urla Belediyesi ve Mahmut Türkmenoğlu Kooperatifçilik Vakfı arasında imzalanan işbirliği protokolü imza töreninde konuşan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Urla Belediyesi olarak öncelikli hedefimiz kırsal kalkınmaya öncü ve destek olmak" dedi.


Urla Belediyesi ve Mahmut Türkmenoğlu Kooperatifçilik Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında kırsal kalkınma, kooperatifçilik faaliyetlerinin geliştirilmesi, eğitim, sanat çalışmalarının yürütülmesi, sosyal ve kültürel gelişimi sağlayacak organizasyonların yapılması hedefleniyor. Mahmut Türkmenoğlu Kooperatifçilik Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri, işbirliği için atılan adımlar için Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'a teşekkür etti. Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Vakıf olarak kooperatifçilik, kırsal kalkınma ve kültür-sanat alanında yürüttüğünüz çalışmalarda işbirliği yapmaktan mutluluk duyacağız. Urla Belediyesi olarak öncelikli hedefimiz kırsal kalkınmaya öncü ve destek olmak. Birlikte güzel işler yapacağımıza eminim. İşbirliğimizin hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu. - İZMİR

Urla Belediyesi, Burak Oğuz, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:56 Kaynak: İHA
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