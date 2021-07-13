Başkan Oğuz'un şehit aileleri ve gazileri ziyaretinde duygusal anlar - Son Dakika

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde Akıncı Üssü önünde ve terörle mücadele sırasında şehit olan kahramanların aileleri ile gazileri ziyaret etti. Duygu dolu anların yaşandığı ziyaretlerde acılarının ilk günkü kadar taze olduğunu ifade eden şehit aileleri, teröristlere lanet okudu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin komuta merkezi olan 4. Ana Jet Üs Komutanlığı (Akıncı Üssü) önünde ve terörle mücadele sırasında şehit olan kahramanların ailelerini ziyaret etti. Oğuz, hal hatırlarını sorup sohbet ettiği şehit aileleriyle birlikte şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyup, dualar etti. Başkan Oğuz ayrıca, Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği'ni de ziyaret etti. Burada gazilerle bir araya gelen Oğuz, Türk milletinin kendilerine minnettar olduğunu söyledi.

Dernek Başkanı Haydar Ünal ve gaziler, ziyareti ve desteklerinden dolayı Oğuz'a teşekkür etti. Oğuz, şehit aileleri ve gazileri, 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin 5. yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 13-15 Temmuz tarihleri arasında düzenleyecekleri etkinliklere davet etti. Ziyaretler sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Acılarının ilk günkü kadar taze olduğunu anlatan şehit aileleri, gururlu olduklarını ifade ettiler. Teröristlere ve terör örgütlerine lanet okuyan şehit aileleri, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bizlere evlat acısı yaşatan hain katillerin Allah belasını versin. Hem bu dünyada hem de öteki dünyada iki yakaları bir araya gelmesin" dediler.

"Aileleri bizim de ailemizdir"

Başkan Oğuz, şehit ailelerinin tüm Türk milletinin ailesi olduğunu belirterek, "Devletimizin ve milletimizin bekası, vatanımızın parçalanmaması, ezanlarımızın susmaması için gözlerini dahi kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarımızı her zaman rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Aziz şehitlerimizin geride kalanları bizlere emanettir, aileleri bizim de ailemiz, anneleri bizim de annemizdir. Onlar için ne yapsak azdır" diye konuştu.

Kahramankazan halkı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'nden kalkarak sivil vatandaşları, TBMM'yi ve devlet kurumlarını bombalayan savaş uçaklarını engellemeye çalışırken destansı bir direnişe imza atmışlardı. Darbeci hainler tarafından üs önünde bekleyen vatandaşlara açılan ateş sonucu Kahramankazanlılar 9 şehit vermiş, 92 kişi de gazi olmuştu. - ANKARA